Kıbrıs’ta 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı bu yıl 101’inci kez kutlanacak. Dünya Sendikalar Federasyonu’na bağlı sendikaların inisiyatifiyle düzenlenecek etkinlik, “Savaşlara ve sömürüye karşı ortak vatan için ortak mücadele” sloganıyla Lefkoşa ara bölgede gerçekleştirilecek.

PEO, DEV-İŞ, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, BES, KOOP-SEN ve DAÜ-SEN’in öncülüğünde yapılacak organizasyonda, işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü bir kez daha ortak bir platformda vurgulanacak.

Açıklamada, 1 Mayıs’ın kökenine atıf yapılarak, Şikago isyanının öncü kahramanlarının saygıyla anılacağı ve onların mücadelesinin bugün de emekçilere ilham verdiği belirtildi.

Kıbrıs işçi hareketinin Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk öncülerinin de anılacağı etkinlikte, adada barışın sağlanması ve yeniden birleşme hedefi doğrultusunda ortak mücadelenin süreceği mesajı verilecek.