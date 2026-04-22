“Şap hastalığıyla mücadelede iki toplum arasındaki iş birliği hayati önem taşıyor”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin güçlendirilmesi gerektiğini kaydederek, özellikle şap hastalığıyla mücadelede iki toplum arasında iş birliğinin hayati önem taşıdığını belirtti.

TDP’den yapılan yazılı açıklamada, Slovakya Büyükelçiliği tarafından düzenlenen İki Toplumlu Siyasi Partiler toplantısında, Sağlık Teknik Komitesi temsilcilerinin komite çalışmaları ve şap hastalığına ilişkin yürütülen faaliyetler hakkında sunum yaptığı, soruları yanıtladığı ifade edildi. Toplantıda, TDP’yi, MYK üyeleri Kemal Baykallı ile Yasemin Çobanoğlu’nun temsil ettiği kaydedildi.

“Tüm ada için kritik önemde”

2008 yılında kurulan komitenin bugüne kadar COVID-19, narenciyede yeşillenme hastalığı, kaktüs koşnili, çam kese böceği ve çevresel tehditlerin yanı sıra, özellikle 2019 sonrası yeniden gündeme gelen şap hastalığıyla mücadele dahil birçok alanda önemli iş birliği örnekleri ortaya koyduğu ifade edilen açıklamada, komitenin etkin çalışmasının tüm ada için kritik öneme sahip olduğu belirtildi.

Öneriler

Komitenin daha verimli çalışabilmesi için bürokratik engellerin azaltılması, karar alma süreçlerinin hızlandırılması, ortak ekosistemin korunması amacıyla komite kararlarının tüm kurumlarda önceliklendirilmesi, Avrupa Birliği başta olmak üzere uluslararası desteğin artırılması gerektiği kaydedilen açıklamada, ayrıca şap hastalığıyla mücadelede ortak ve gerçekçi bir yol haritası oluşturulması, sağlık ve çevre konularının resmi politikalardan ve siyasi pozisyonlardan bağımsız ele alınması önerisinde bulunuldu.

İnsan sağlığı, hayvan refahı ve çevreyi tehdit eden konuların siyasi çekişmelerden uzak, bilimsel temelde ele alınması gerektiği belirtilen açıklamada, iki toplum arasında iş birliğinin güçlendirilmesi çağrısı yapıldı.