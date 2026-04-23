Sandalye üzerinde unutulan sönmemiş sigara izmariti yangına neden oldu

Lefkoşa’da bir dairede, sandalye üzerinde unutulan sönmemiş sigara izmaritinden çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Polisten verilen bilgiye göre, bu sabahın erken saatlerinde Yenişehir bölgesinde Şht. Recep Mustafa Sokak üzerinde bulunan bir dairede, sandalye üzerinde unutulan sönmemiş sigara izmaritinin sandalyeyi tutuşturması sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, dairede zarar meydana geldi.

Soruşturma devam ediyor.