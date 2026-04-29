"Sanatçı iktidara ve sömürgeciye karşı hakikati söyleyebilmelidir"

Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği, Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenmesi planlanan Dünya Sanat Günü etkinliklerine karşı boykot kararı aldığını duyurdu.

Kıbrıslı Türklerin kimliğine, aydınlarına ve coğrafyasına yönelik baskıların kabul edilemez bir boyuta ulaştığını vurgulayan Birlik, tüm sanatçıları bu organizasyondan uzak durmaya çağırdı.

"Aydınlarımız hedef gösteriliyor, insanlık krizi yaşanıyor"

Birlik tarafından yapılan açıklamada, Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan halkın yoğun bir saldırı altında olduğu, gazetecilerin yargılandığı ve sosyal medya üzerinden organize kısıtlamalar uygulandığı ifade edildi. Özellikle 2020’den bu yana aydınların N-82 ve G-82 kodlarıyla Türkiye tarafından "milli güvenlik tehdidi" gerekçesiyle hedef alındığı belirtilen bildiride, son olarak akademisyen ve sanatçı Senih Çavuşoğlu’nun siyasal görüşleri nedeniyle yasaklı ilan edilmesine tepki gösterildi. 80 yaşını aşmış aydınlardan Turgut Afşaroğlu’nun sağlık sistemindeki çöküş nedeniyle tedaviye erişememesine değinilen açıklamada, yaşanan süreç "büyük bir insanlık krizi ve utanç" olarak nitelendirildi.

​Koloni politikaları ve ekolojik talan

Türkiye’nin adanın kuzeyinde "koloni politikalarını" derinleştirdiğini savunan Birlik; kurumların tasfiyesi, kontrolsüz nüfus artışı ve siyasi müdahalelerle Kıbrıslı Türklerin varlığının silinmeye çalışıldığını ileri sürdü. Doğal kaynakların tahribatına da dikkat çekilen metinde, dağların dinamitlerle patlatıldığı ve denizlerin kirletildiği vurgulanırken, külliyeden okullara kadar tüm kurumların bir "Türkiyelileştirme" politikasına maruz kaldığı ifade edildi.

​Boykot kararı

Sanatçının iktidar ve sömürgeci odaklara karşı hakikati söyleme borcu olduğunu hatırlatan Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği, toplumsal yok oluşa seyirci kalan siyasi odaklar ile sanatçı arasında net bir mesafe olması gerektiğini belirtti.

Bu bağlamda, insan hak ve özgürlüklerinin ağır saldırı altında olduğu bir dönemde Cumhurbaşkanlığı'ndaki kutlamaların parçası olmayacaklarını ilan eden yönetim kurulu, hem üyelerine hem de diğer tüm sanatçılara 30 Nisan’daki etkinliği boykot etme çağrısında bulundu.

Birlik ayrıca, Kıbrıslıtürk toplum lideri Tufan Erhürman’ın Türkiye’nin bu politikalarına karşı halkı savunmak adına ivedilikle sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.