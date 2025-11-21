Salih Canseç’e 5 gün ek tutukluluk

Recep DAL

Merkezi İhale Komisyonu (MİK) Başkanı Salih Canseç, devam eden rüşvet ve görevi kötüye kullanma soruşturması kapsamında yeniden çıkarıldığı mahkemede 5 gün ek tutukluluk aldı. Aynı soruşturmada yargılanan kurum personeli Y.A. ise teminat ve kefalet şartlarıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Soruşturma 2022-2025 dönemindeki ihalelere odaklandı

Mali Polis, mahkemeye aktardığı bilgilerde, hem Canseç hem de Y.A. hakkında 2022-2025 yılları arasında çeşitli devlet ihaleleriyle ilgili bilgi sızdırma ve bazı şirketlerden rüşvet alma iddialarına yer veren ifadeler bulunduğunu hatırlattı.

Aktarılan ifadelere göre Canseç’in, Kalkanlı Yaşam Evi ve Sağlık Bakanlığı ihalelerine ilişkin süreçlerde şirketlere para karşılığı ihaleden çekilmeleri için telkinde bulunduğu öne sürüldü. Y.A. hakkında ise Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın temizlik ihalesi için bir şirkete ihale dosyası hazırladığı, şirketin ihaleyi kazandığı ve bunun karşılığında rüşvet aldığı iddiası gündeme getirildi.

Y.A.’nın para talep ettiği yönünde ifade bulundu

Polis, kurum personeli Y.A.’nın, yürütülen bazı süreçlerde Canseç adına 150 bin TL talep ettiği yönünde ifadeler bulunduğunu mahkemeye aktardı. Öte yandan polis, soruşturma çerçevesinde şu ana kadar 35 farklı kişiden ifade alındığı da bildirdi.

Kurum personeli için tutuksuz yargılama kararı

Yargıç, Y.A. için 50 bin TL nakit teminat, ayrıca iki kefilin imzalayacağı 1 milyon TL’lik kefalet senedi şartıyla tutuksuz yargılanma kararı verdi.

Canseç’le ilgili beyanlar incelenecek

Polis, Canseç hakkında sunulan yeni detaylarda, MİK Başkanı’nın iki iş insanını ihale süreciyle ilgili bir araya getirdiği ve daha sonra bu kişilerden birini arayarak talep edilen para miktarının düşürülebileceğini söylediği yönünde ifade bulunduğunu belirtti.

Canseç’in verdiği sözlü beyanların kayıt altına alındığı belirten polis, bu beyanların araştırılacağı ve halen alınması gereken ifadeler ile incelenmesi gereken birçok konu bulunduğu mahkemeye bildirdi.

Salih Cansec, 5 gün daha tutuklu yargılanacak

Yargıç, soruşturmanın devam etmesi, yeni beyanların doğrulanması ve araştırmaların tamamlanmamış olması gerekçeleriyle Salih Canseç’in 5 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.