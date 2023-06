Sahte sürücü belgesi temin eden iki kişi tutuklandı

Girne’de 18 Mayıs tarihinde 34 yaşındaki C.A.U.(E) ve 32 yaşındaki S.K.’nin (E), Sürüş Ehliyetleri Müfettişliği öğrenci ehliyeti sınav sonuç listesinde ismi olmayan ve sınava girmeyen S.K. adına sahte form düzenledikleri belirlendi.

Polisin açıklamasına göre, söz konusu kişiler, sahte forum düzenledi ve ilgili daireye ait tahsilat makbuzunun arkasına görevli müfettişin imzasını sahteleyerek “geçti” yazıp mühürledi. Sahte evrağı tedavüle sürdükten sonra, S.K. adına sahtekarlıkla öğrenci sürücü belgesi temin edildiği tespit edildi.

Yürütülen ileri soruşturmada bahse konu şahıslar tutuklandı.

Gazimağusa ve Girne’de kavga

Gazimağusa’da Palamut Sokak üzerinde, 23 yaşındaki M.T.(E) ve 32 yaşındaki A.K. (E) kendilerini fazla içki içmemeleri konusunda uyaran Mehmet Kardeşoğlu’nu ciddi şekilde darp edip, sağ el serçe parmağının kırılmasına sebep oldu. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Öte yandan Girne’de Anafartalar Caddesi üzerinde dün aralarında çıkan tartışma sonucu 26 yaşındaki M.Y.(E) ve 30 yaşındaki M.E.(E) kavga ettikleri sırada, M.E.’nin burun ve yüzünün sol tarafındaki kemik kırılarak vahim zarara uğradı. M.E., kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, Cerrahi Servisinde müşahede altına alınırken, M.E. aleyhinde yasal işlem başlatıldı, M.Y. ise tutuklandı.

Lapta'da ölüm

Lapta Huzur evinde yaşayan 83 yaşındaki Ayşe Yurttaş yaşamını yitirdi. Yurttaş, rahatsızlanmasından dolayı kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Alayköy'de yangın

Alayköy’de mantar çiftliğinin güney kısmında dün henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı meydana gelen yangın sonucu, 10 dönümlük tarla içerisindeki anızlar yanarak zarar gördü.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Dipkarpaz’da 16 yaşındaki çocuk kayıp

Dipkarpaz'da sakin 16 yaşındaki Ceren Bağlars’ın 8 Haziran Perşembe günü evinden ayrılıp geri dönmediğinden polis tarafından arandığı bildirildi

Öte yandan, Alsancak’ta sakin 62 yaşındaki Kenan İşseven’in Perşembe günü ayrıldığı evine dönmediğinden polis tarafından arandığı kaydedildi.