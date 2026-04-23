Sahte belge zanlısı, Ercan’dan kaçarken tutuklandı

Lefkoşa’da meydana gelen “Sahte Resmi Belge Düzenleme ve Sahtelenmiş Resmi Belgeyi Tedavüle Sürme” suçlarında tutuklanan zanlılar 3 zanlının ardından aranan şahıs olan tarihinde zanlı Z.H. Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapacağı esnada tespit edilmesi üzerine tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hasan Kabadayılar olayla ilgili bulguları aktardı.

Kabadayılar, zanlı Z.H.’nin 10 Kasım 2025 – 23 Mart 2026 tarihleri arasında Y.E. kendisine ait olan Ortaköy adresindeki ikametgahı B.Ç. ve M.M.’nin aracılığı ile G.A., G.M. ve Z.M.’ye oturma izni alabilmek amacıyla kiracısı olmadığı halde kira sözleşmesi yaparak sahte belge düzenlemelerinin ardından Lefkoşa Gelir ve Vergi Dairesi’ne pullatarak sahtelenmiş belgeyi tedavüle sürülmesini sağladığını söyledi.

Polis olayın bilgilerine gelmesi üzerine 26 Mart 2026 tarihinde zanlılar Y.E., B.Ç. ve M.M.’nin

tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldığını ve söz konusu suçlardan teminata bağlandığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak aranan şahıs ilan edilen zanlı Z.H.’nin Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapacağı esnada tespit edilip derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini zanlının yaptığı beyanların teyit ve tekzip edileceğini belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Jale Ergüden zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.