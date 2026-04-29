Sahte araç sigortasıyla kuzeye geçti

Lefkoşa’da meydana gelen “sahte evrak tedavüle sürme” suçundan tutuklanan G.P. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Şerife Kutruza olguları aktardı. Polis, 28 Nisan 2026 tarihinde saat 17.00 sıralarında Kermiya Geçiş Noktası’ndan ülkeye giriş yapan zanlının görevli muhaceret memuruna sahte araç sigortası ibraz ettiğini söyledi.

Polis, görevli memurların evrakın sahte olmasından şüphelendiğini, Gönyeli Polis Karakolu’na haber verdiklerini, bölgeye giden ekibin zanlıyı karakola götürdüğünü açıkladı. Polis, zanlının karakolda gönüllü ifade vererek, suçunu kabul ettiğini, evrakı Kıbrıs’ın güneyinde hazırladığını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini, emare alınan belgenin inceleneceğini kaydeden polis, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.