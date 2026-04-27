“Sağlık İçin Birlikte” projesi kapsamında aydınlatılmış onam konusunda görüşmeler yapıldı

Evrensel Hasta Hakları Derneği’nden verilen bilgiye göre, tıp hukuku ve etik alanında uzman Prof. Dr. Gürkan Sert ile birlikte, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği temsilcileri ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi üyelerinin katılımıyla toplantılar düzenlendi.

Görüşmelerde, Kuzey Kıbrıs’ta sağlık hizmetlerinin sunumu sırasında aydınlatılmış onam süreçlerine ilişkin mevcut uygulamalar, karşılaşılan güçlükler ve geliştirme alanları ele alındı.

Toplantılarda, “aydınlatılmış onamın yalnızca bir imza süreci değil, etkin bir bilgilendirme ve iletişim süreci olarak ele alınması gerekliliği, sağlık hizmeti sunumunda standart uygulamaların eksikliği, hasta ile sağlık çalışanı arasındaki iletişimin güçlendirilmesinin önemi, cerrahi ve acil durumlar gibi karmaşık süreçlerde onamın kapsamına ilişkin belirsizlikler, kişisel verilerin korunması ve hasta mahremiyetine ilişkin hassasiyetler” öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

Uzman görüşmelerinde ayrıca, aydınlatılmış onamın hem hasta haklarının korunması hem de sağlık çalışanlarının mesleki güvencesi açısından önemli bir araç olduğu kaydedilerek, bu çerçevede, süreçlerin geliştirilmesine yönelik yaklaşımın suçlayıcı değil, destekleyici ve çözüm odaklı olması gerektiği ifade edildi.

Toplantılar sonucunda proje kapsamında yürütülecek çalışmaların, “sağlık profesyonelleri ve hukukçuların birlikte yer alacağı vaka temelli atölye çalışmaları, aydınlatılmış onam süreçlerine ilişkin pratik ve anlaşılır bilgilendirme materyalleri ve sağlık sisteminde uygulanabilirliği yüksek standartlara yönelik öneriler” üzerine odaklanacağı belirtildi.

Hasta hakları ihlallerinin azaltılması, sağlık alanında sivil toplum diyaloğunun güçlendirilmesi ve hak temelli sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması amacıyla sürdürülen proje, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Mali Yardım Programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse ediliyor.