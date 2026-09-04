Sağlık Bakanlığı: "Batı Nil Virüsü konusunda gerekli tedbirler alındı"

Sağlık Bakanlığı, Kıbrıs Cumhuriyeti'nde, “Batı Nil Virüsü vakalarının 10’a çıktığının ve bir kişinin hayatını kaybettiğinin” kuzeye bildirildiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, basındaki “Güney Kıbrıs’ta Batı Nil Virüsü vakalarının ortaya çıkması” haberlerinin ardından İki Toplumlu Sağlık Komitesi aracılığıyla güneydeki Batı Nil Virüsü vakalarının son durumuyla ilgili istişarede bulunulduğunu söyledi.

Açıklamada, İki Toplumlu Sağlık Komitesinin dün konuyu gündemine aldığı, bugün ise “Batı Nil Virüsü vakalarının 10’a çıktığının ve bir kişinin hayatını kaybettiğinin” Kuzeye bildirildiği kaydedildi.

Bakanlık ayrıca, Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek’in, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı’yı da arayarak konuyla ilgili son güncel bilgileri paylaştığını da aktardı.

Lefkoşa’da sınıra yakın iki vakanın tespit edilmesi üzerine, eş zamanlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi ve LTB tarafından bölgedeki tedbirlerin de artırıldığı ifade edilen açıklamada, gerekli önlemlerin alındığı, ayrıca Sağlık Bakanlığı’nın Belediyeler Birliğine (KTBB) bilgi vererek Ada genelinde eş zamanlı tedbirlerin en üst düzeye çıkarılmasını talep ettiği de vurgulandı.