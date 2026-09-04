“İnsanî kayıplar karşısında bizi birleştiren şey, bizi ayırabilecek her şeyden çok daha güçlüdür”

Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis, Girne’de meydana gelen gemi faciasıyla ilgili YENİDÜZEN’e bir değerlendirme yaptı.

Faciada hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini sunan ve dayanışmasını ifade eden Hristodulidis, “Böyle anlarda, insanî kayıplar karşısında bizi birleştiren şey, bizi ayırabilecek her şeyden çok daha güçlüdür. Böylesi olaylar bize, en acı şekilde, bu toprakların insanları olarak ne kadar çok ortak noktamız olduğunu ve ortak vatanımız için barış, güvenlik ve yeniden birleşme dolu bir geleceği birlikte inşa etme sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunu hatırlatmaktadır” dedi.

Kıbrıslı Rum liderin açıklaması şöyle:

“Girne açıklarında yaşanan çok sayıda can kaybının olduğu trajedi bizi derin bir üzüntüye boğmaktadır. Düşüncelerim hayatını kaybedenlerin aileleri, yaralılar ve bu trajedinin sonuçlarından etkilenen herkesle birliktedir.

Kıbrıs Cumhuriyeti, ilk andan itibaren, yegâne önceliği insan hayatının korunması olmak üzere, arama ve kurtarma çalışmalarına elindeki her imkânla katkıda bulunmaya tamamen hazır olduğunu ifade etmiştir.

Hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerimi sunar, bu zor anlarda derin dayanışmamı belirtirim. Böyle anlarda, insanî kayıplar karşısında bizi birleştiren şey, bizi ayırabilecek her şeyden çok daha güçlüdür. Bu olaylar bize, en acı şekilde, bu toprakların insanları olarak ne kadar çok ortak noktamız olduğunu ve ortak vatanımız için barış, güvenlik ve yeniden birleşme dolu bir geleceği birlikte inşa etme sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunu hatırlatmaktadır.”