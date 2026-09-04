İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, Güvenlik Kamu Görevlileri başlıklı iki ayrı yasa tasarısını görüştü

Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) başlıklı iki ayrı yasa tasarısını görüştü.

Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, bugün UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, komite, gündeminde yer alan "Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) başlıklı iki ayrı yasa tasarısını (Y.T No: 428/5/2026 ve Y.T No: 430/5/2026)" ele aldı. Komite, iki yasa tasarısıyla ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantıda devam edecek.

Toplantıya, komite üyeleri UBP Milletvekilleri Ahmet Savaşan ve Fırtına Karanfil katıldı.

Toplantıya davetli olarak Maliye Bakanlığı, Kamu Yönetimi ve İnsan Kaynakları Başkanlığı ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yetkili ve temsilciler de katılarak, konuyla ilgili görüşlerini sundu.