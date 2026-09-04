“5 Ekim’i beklemeden Meclis’i toplamak gerekecek”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Girne Limanı’nda yaptığı açıklamada Meclis’in ilk olağan toplantı tarihinin 5 Ekim olduğunu ancak bu tarih beklenmeden Meclis’in toplanması gerekeceğini söyledi.

Öztürkler, “İlk olağan toplantı tarihi 5 Ekim’dir. 5 Ekim’i beklemeden, öncesinde hem bu konuları konuşmak hem de ivedi yasalar için toplanmak gerekecektir” dedi.

“Bendeki bilgi çoğunluk noktasında sıkıntı olmadığı yönünde”

Hükümetin milletvekili sayısının 25’e düşmesinin ardından nasıl bir yol izleneceğine ilişkin soruyu da yanıtlayan Öztürkler, hükümete destek veren milletvekili sayısında bir değişiklik olup olmadığını bilmediğini belirtti.

Öztürkler, “Hükümete destek olan milletvekili sayısında bir değişim olup olmadığını bilemiyoruz. Bunun Başbakan tarafından değerlendirilip açıklanması lazım. Bendeki bilgi, çoğunluk noktasında bir sıkıntı olmadığı yönündedir” ifadelerini kullandı.