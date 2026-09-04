Kayıp 16 kişiyi arama çalışmaları aralıksız sürüyor

Türk Deniz Kuvvetleri’nin arama kurtarma gemilerinden TCG Işın’ın ardından TCG Alemdar da, batan Filo Jet adlı yolcu gemisinde arama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Türk Ajanı Kıbrıs (TAK) ekibi, denizaltı çıkarma teknolojisine sahip TCG Alemdar gemisine çıkarak, yürütülen çalışmaları yerinde takip etti.

TCG Alemdar’dan komuta edilen robotlarla 554 metre derinlikteki gemiden kayıp naaşları çıkarma operasyonları icra ediliyor.

Küçükatay: Faaliyetlere sualtı robot cihazı, ROV cihazıyla devam etmekteyiz

Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Mehmet Baybars Küçükatay, Doğu Akdeniz sorumluluk sahasında 30 Ağustos’ta batan Filo-jet isimli katamaran tipi yolcu gemisinin arama kurtarma faaliyetlerine 9 geminin ve 11 deniz hava vasıtasıyla bölgede devam edildiğini kaydetti.

“Bu faaliyetlere toplamda Deniz Kuvvetleri’nden 800 personel, gemilerde ve deniz hava vasıtalarımızla iştirak etmektedir.” diyen Küçükatay, TCG Işın Arama Kurtarma Gemisi’nin de faaliyetleri desteklediğini belirtti.

“Bölgede deniz dibinde, tabanında, su altında, su üstünde ve kıyı şeridinde arama faaliyetlerine devam etmekteyiz.” ifadelerine yer veren Küçükatay, son 48 saat içerisinde kayıp 20 vatandaşın 4'ünün naaşına ulaşılarak, yetkililere teslim edildiğini dile getirdi.

Küçükatay, “Faaliyetlere özellikle sualtı robot cihazı, ROV cihazıyla devam etmekteyiz. Bulunduğumuz gemi 3 bin metreye kadar imkan ve kabiliyete sahip. Şu anda enkaz 554 metre derinlikte olup faaliyetlere devam edilmektedir.” dedi.

Bugüne kadar icra ettikleri arama-kurtarma faaliyetinin en önemli hususunun bu bölgede icra edilen en derin sudaki arama kurtarma faaliyeti olarak kayıtlara geçtiğini ifade eden Küçükatay, “Ben bu vesileyle hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum.” diye konuştu.

Günay: Vatandaşlarımıza gece ve gündüz arama faaliyeti icra ederek ulaşmaya çalışıyoruz

Sualtı Harekât Komutanı Tümamiral Eren Günay da “Güney Deniz Saha Komutanı Harekat Kontrolü'nde Sualtı Harekat Komutanlığımıza bağlı iki arama kurtarma gemisi, birinci sınıf özel ihtisaslı dalgıçlar, SAT ve SAS komandoları, 215 personel ile birlikte arama kurtarma harekat sahasında harekat icra etmekteyiz.” ifadelerine yer verdi.

Günay, Türk Deniz Kuvvetleri’nin üstün teknolojik kapasitesi ve yetişmiş uzman personeliyle derin sularda arama kapasitesine sahip harekat icra edilebilen dünyanın dokuz ülkesinden birisi olduğunu kaydetti.

“Devletimizin tüm imkan ve kabiliyetleri kullanılarak vatandaşlarımıza gece ve gündüz arama faaliyeti icra ederek ulaşmaya çalışıyoruz.” diyen Günay, hayatlarını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, kederli ailelelere başsağlığı diledi.

TCG Alemdar gemisi

Türk Deniz Kuvvetleri envanterine 28 Ocak 2017’de katılan TCG Alemdar, 90 metre boyunda, 19 metre eninde ve 4 bin 200 ton deplasman yer alıyor. Gemi, 18 deniz mili sürat yapabilme kapasitesiyle görevlerini icra edebiliyor.

Denizaltı kurtarma gemisi olarak görev yapan TCG Alemdar, denizaltıdan personel kurtarma sistemleriyle birlikte çalışabilecek uygun kıçüstü alanına sahip.

Gemide, 600 metre derinliğe kadar denizaltıların harici havalandırılması sağlanabiliyor. Ayrıca hava ve karışım gaz sistemleri ile 90 metre derinliğe kadar dalış icra edilebiliyor. Bunun yanında gemide, açık deniz yedeklemesi imkânları da bulunuyor.

Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı envanterinde bulunan Atmosferik Dalış Sistemi ve kurtarma çanı, gemide kullanılabiliyor. Ayrıca kurtarma ve yedekleme gemileri envanterinde yer alan ROV ve YTS cihazlarının görevlerde kullanılabilmesi için gerekli entegrasyon sağlanmış durumda.

TCG Alemdar’ın hastane, helikopter platformu, dinamik konumlandırma sistemi ve sonar sistemleri ile ana görev fonksiyonlarını destekleyen sistem ve cihazlara da sahip olduğu bildirildi.