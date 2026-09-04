İncirli: “Ortak irade var, Meclis olağanüstü toplansın”

CTP’nin Girne açıklarında yaşanan gemi faciasının tüm yönleriyle araştırılması, ihmallerin ve idari sorumlulukların ortaya çıkarılması amacıyla Meclis Araştırma Komitesi kurulmasına ilişkin önergesi bugün milletvekillerinin bilgisine getirildi.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Başbakan Ünal Üstel’in de bugün hükümet olarak aynı konuda Meclis Araştırma Komitesi kurulması için müracaatta bulunduklarını açıkladığını belirterek, komitenin kurulması konusunda ortak irade oluştuğuna dikkat çekti.

İncirli, “Bu konudaki irade ortak olduğuna göre, artık herhangi bir ilave girişime gerek kalmaksızın Meclis Başkanlığının yetkisini kullanarak Genel Kurulu en kısa sürede olağanüstü toplantıya çağırması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.