İskele Belediyesi, bünyesindeki tüm birimleriyle, halka hizmet için çalışmaya devam ediyor. Hizmet gönül işidir anlayışıyla hareket eden birimler, İskele ve belde halkına en iyi hizmeti sunmak için çalışıyor. O birimlerden biri de Marangoz Atölyesi.

Marangoz Atölyesi, ürettikleriyle hem kamuya hem de halka hizmet etmeye devam ediyor

Hizmet Gönül İşidir anlayışıyla İskele ve 21 köyünde aktif faaliyetlerini sürdüren İskele Belediyesi, gelişen ve bu gelişime bağlı olarak büyüyen İskele’nin hizmet kalitesini de artırmak için bünyesinde bulunan birimleri de güçlendirmeye devam ediyor. İskele Belediyesi sınırları içerisindeki marangozluk işleri de belediye bünyesinde çözülüyor. İskele Belediyesi Marangoz Atölyesi, ürettikleriyle hem kamuya hem de halka hizmet etmeye devam ediyor. Şamil Şamiloğulları’nın öncülüğünde çalışan marangoz atölyesi, gelen taleplere hızlı şekilde yanıt veriyor. Üretimlerini belediye bünyesinde gerçekleştiren ekip, İskele Belediyesi’nin tüm marangoz işlerini kendi içinde çözerek dikkat çekiyor. Okullardan kamu kurumlarına, sahilden kırsal yerleşim yerlerine kadar geniş bir hizmet yelpazesi sunan marangoz atölyesi; dolap, masa, pano, oturma grubu, sahil donanımı gibi çok sayıda ürünü kendisi üretiyor. Atölye çalışanlarının özverili ve titiz çalışmaları sayesinde hem maliyetler azaltılıyor hem de ihtiyaçlara kısa sürede çözüm sunuluyor.

Sadıkoğlu: “Kendi öz kaynaklarımızla üretim yapıyoruz”

İskele Belediyesi Marangoz Atölyesinin çalışmalarını takdirle takip ettiklerini ifade eden İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, ‘kendi öz kaynaklarımızla üretim yapıyor olmaktan gurur duyuyoruz’ dedi. Marangoz Atölyesinin sadece mobilya üretmediğine de dikkat çeken Başkan Sadıkoğlu, atölyenin, toplumsal ihtiyaçlara doğrudan ve hızlı çözümler sunduğunu da belitti.