Sadıkoğlu: “Farkındalık amacı taşıyan her etkinliğe desteğiz”

Kanser Hastalarına Yardım Derneği İskele Gönüllüleri dün (24 Nisan) kansere karşı elele farkındalık yürüyüşü düzenledi. Arkın Otel önünden başlayan yürüyüş İskele Belediyesi Halk Plajı’nda bulunan Babutsa Büfe önünde son buldu. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da eşi Özlem Sadıkoğlu ile birlikte yürüyüşe katılarak destek verdi. Farklı yaş gruplarından çok sayıda kişinin yer aldığı yürüyüşte renkli görüntüler oluştu.

Sadıkoğlu da yürüyüşe katıldı: “Farkındalık amacı taşıyan her etkinliğe desteğiz”

Yürüyüşe katılarak destek veren İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu buradaki konuşmasında, bu tür faaliyetlerin farkındalık yaratmanın yanı sıra erken teşhisin yaygınlaşmasına da katkı sağladığını belirtti. Sadıkoğlu ayrıca, İskele’de bu tür sosyal sorumluluk projelerine destek vermeyi sürdüreceklerini, özellikle kanserle mücadele konusunda yapılan her etkinliğin yanında olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği İskele Gönüllüsü Ersin Nizam yaptığı konuşmada, farkındalık ayı kapsamında gerçekleştirdikleri yürüyüşle kansere karşı toplumsal bilinç oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Etkinlik kapsamında yürüyüşe katılanlar arasında çekiliş düzenlendi. Çekilişlerin göğüs numaralarına göre yapıldığı etkinlikte, genel tahlil hizmeti, meme ultrasonu (USG) ve mamografi hizmeti hediye edildi. Ayrıca katılımcılara çeşitli hediyeler de dağıtıldı.