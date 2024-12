‘Sadece bir gün değil, her gün engellerin farkında olalım’ mesajı verildi

Engelli bireylerin haklarına dikkat çekmek ve karşılaştıkları zorluklara çözüm aramak amacıyla, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü”nde Yakın Doğu Üniversitesi’nde düzenlenen “Engelli Hakları İzleme Çalıştayı” yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı, Engelli Hakları İzleme Komitesi ve Toplumsal Araştırma Geliştirme Merkezi iş birliğinde düzenlenen çalıştayda Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği (KTOÖD) Başkanı Günay Kibrit de yer aldı.

“Öğrencilerin Sesi: Kampüste Engelli Farkındalığı” temasıyla yapılan çalıştayda; Yakın Doğu Üniversitesi’nde eğitim gören dört engelli öğrenci sunum yaptı. Eğitim ve sosyal alanların engelli bireyler için nasıl daha iyi düzenlenebileceğine değinen öğrenciler, kendi yaşamlarından örnekler vererek, engellerin aşılması için toplumsal farkındalık ve dayanışmanın öneminin altını çizdi. Açılış konuşmalarını Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt ve Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi ve Engelli Hakları İzleme Komitesi (EHİK) Başkanı Prof. Dr. Zehra Altınay gerçekleştirdiği çalıştayda KTOÖD Başkanı Günay Kibrit de bir konuşma yaptı.

“Engelli bireylerin eşit bir yaşam sürmesi için somut adımlar atmaya devam edeceğiz”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt konuşmasında EHİK’in çalışmalarının engelli bireylerin toplumsal yaşama daha aktif katılımını desteklemede kritik bir role sahip olduğunu belirtti. Engelli bireylerin üniversite kampüsünde karşılaştıkları zorlukları en aza indirmek için sürekli çalıştıklarını ifade eden Prof. Dr. Kurt, “Yakın Doğu Üniversitesi olarak engelli bireylerin eşit ve erişilebilir bir yaşam sürmeleri için gereken her türlü adımı atıyoruz” dedi. Konuşmasında farkındalığın artırılmasının yanı sıra, engelli bireylerin yaşam standartlarını yükseltecek somut adımların atılması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Zehra Altınay ise “Fakültelerimizden başlayarak bu farkındalığı toplumun her kesimine yayabiliriz. Bu bireylerin eğitimden iş hayatına kadar her alanda karşılaştıkları engelleri ortadan kaldırarak, hayatlarını daha anlamlı ve kolay hale getirebiliriz” dedi.

Günay Kibrit: “Yakın Doğu Üniversitesi’nin attığı adımlar, diğer okullara da örnek olacak ve bu alandaki gelişmelere katkı sağlayacaktır”

Yakın Doğu Üniversitesi’nden mezun olduğunu anımsatan KTOÖD Başkanı Günay Kibrit, düzenlenen çalıştayda, engelli bireylerin haklarına dikkat çekilmesinin yanı sıra, somut adımlar atılmasının önemine vurgu yaptı. Kibrit, “Burada eğitim alan engelli bireylerin sayısının yüksek olduğunu görmek büyük bir mutluluk. Kampüs koşulları iyileştirilerek daha fazla engelli bireye eğitim imkanı sağlanabilir ve bu sayıyı arttırılabilir” dedi. Ülkede engelli haklarına dair uygulamalarda yaşanan sıkıntılara da değinen Kibrit, “Yıllardır kaldırımları, rampaları, ulaşım sorunlarını konuşuyoruz. Tüm bu farkındalık söylemleri yanında acilen adım atılması, harekete geçilmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

‘Sadece bir gün değil, her gün engellerin farkında olalım’ mesajı verildi

Çalıştayda sunum yapan; Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği yüksek lisans öğrencisi İnci Genç, Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu ikinci sınıf öğrencisi Ayten Büşra Kaya, Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi birinci sınıf öğrencileri Abdulkerim Göktuğ ve Umutcan Yeşer ise kendi sosyal ve eğitim yaşamlarında karşılaştıkları zorlukları dile getirdi. Öğrenciler, bu zorlukların üstesinden gelmek için alınabilecek önlemlere de değindi.

Yaşadıkları sorunlarla ilgili eyleme geçilmesi gerektiğinin altını çizen İnci Genç, “Okul içerisindeki alt yapı ile eğitimimi alıyorum ama yol ve ulaşım alanlarında bizim için iyileştirme yapılmalı. Sesli durak sistemi ile bağımsız hareket edebilir, yalnız yolculuk yapabiliriz” derken, Ayten Büşra Kaya; “Gerçek değişim, sadece bir kişinin değil, toplumun birlikte atacağı adımlarla gelecek” ifadelerini kullandı. Kaya; “Bizim için gerçek engel; sokağa çıktığımızda toplumdaki dışlayıcı bakışları ve bilinçsizliği ile hayatımızı kolaylaştırmaya yönelik atılmayan adımlardır” dedi.

KKTC Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nda basketbol oynadığını, Türkiye Milli Takımı’na seçilip Avrupa Şampiyonası’nda ikincilik ve üçüncülük yaşadıklarını ifade eden Abdulkerim Göktuğ ve Umutcan Yeşer ise yaptıkları ortak sunumda “Bizi biz yapan kolumuz gözümüz kulağımız değil, kalbimizdir. Zihnimizdeki ve gönlümüzdeki engelleri kaldıralım” dedi.