Sabah saatlerinde fırtına

Meteoroloji Dairesi denizde dün başlayan fırtınanın bugün saat 12.00'ye kadar devam edeceğini bildirdi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, "Bölgemiz denizlerinde güney ve batı yönlerden esmekte olan rüzgarın '7'' kuvvetinde ve ''fırtınamsı rüzgar'' şeklinde devam etmesi beklenmektedir.”denildi.

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