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Sabah saatlerinde fırtına

Sabah saatlerinde fırtına

Meteoroloji Dairesi denizde dün başlayan fırtınanın bugün  saat 12.00'ye  kadar devam edeceğini bildirdi.

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Meteoroloji Dairesi denizde dün başlayan fırtınanın bugün  saat 12.00'ye  kadar devam edeceğini bildirdi.

Meteoroloji  Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, "Bölgemiz denizlerinde  güney ve batı yönlerden esmekte olan rüzgarın  '7'' kuvvetinde ve ''fırtınamsı rüzgar'' şeklinde devam etmesi beklenmektedir.”denildi.

 

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