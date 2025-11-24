“Rutinimiz devam ediyor… 1 milyar 25 milyon TL daha borçlanma yolda!”

Ekonomist Erkan Okandan, kamu maliyesindeki borçlanma sarmalına dikkat çekerek, 27 Kasım’da sonuçlanacak yeni ihaleyle birlikte yaklaşık 1 milyar 25 milyon TL daha borçlanılacağını duyurdu. Okandan, “Atalarımız ‘Borç yiğidin kamçısıdır’ demişti ama bu gidişat artık kamçı falan değil; doğrudan çöküş alarmıdır” diyerek sürecin kritik boyuta ulaştığını vurguladı.

Okandan’ın hesaplamalarına göre, söz konusu ihalede borçlanma gerçekleşirse, kamu maliyesinin 2025 yılı yükümlülükleri için aldığı ve 2026 yılında geri ödeyeceği toplam borç ana parası yaklaşık 6 milyar TL’ye ulaşacak.

Merkez Bankası’nın bugünkü efektif satış kuruna göre yapılan teknik değerlendirmede, maliyenin 2025 içinde aldığı ve 2026’da ödeyeceği toplam borç ana parasının Aralık ayı itibarıyla 6 milyar 271 milyon 35 bin TL olacağı kaydedildi.

Aralık ayında 13. maaş ödemesinin de yapılacağının altını çizen Okandan, normal şartlarda bu ayın gelirleri diğer aylara göre daha yüksek olsa bile borçlanmanın yine kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

2025 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında kamu maliyesine gönderilmesi taahhüt edilen 4 milyar TL’nin, henüz gönderilmeyen 3.265 milyar TL’lik kısmının Kasım ayında aktarılmadığına işaret eden Okandan, “Bu meblağ Aralık ayında tam olarak gönderilse bile finansman ihtiyacı borçlanmadan çözülemeyecek” dedi.

Okandan, daha önce dile getirdiği uyarısını yineleyerek, 2026 yılında geri ödenmesi gereken DİBS miktarının 10 milyar TL olacağının artık neredeyse kesinleştiğini, hatta bunun bile aşılabileceğini belirtti.

Son sözleri ise çarpıcıydı:

“Bu gidişat, gidişat değildir. Bir şeyler yapmak lazım… ama ne?”