Rüstem Kitabevi, 2025’i yoğun bir etkinlik programıyla kapatıyor

Murat OBENLER

Başkent Lefkoşa’nın başlıca kültür-sanat merkezlerinden olan ve hem turistlerin hem sanatseverlerin hem de sanat camiasının uğrak yeri olan Rüstem Kitabevi’nde yıl içinde olduğu gibi yıl sonunda da birçok kültür-sanat etkinliği gerçekleşecek. Rüstem Kitabevi’nin Aralık programında yer alan sergilerden konserlere, söyleşiden kukla tiyatrosuna ve atölye çalışmasına uzanan geniş yelpazedeki kültür-sanat etkinlikleri ile sanatseverler 2025 yılını Rüstem’de uğurlayacaklar.



PROGRAM

- 4 Aralık Perşembe, saat 19:00….Kripto Para Piyasaları üzerine bir Söyleşi

(Prof.Dr.Mete Feridun)

-5 Aralık Cuma, saat 20:00…. Ultimaura Konseri(Sevcan Çerkez-Ayşe Keçecioğlu’nun sanatının kutlaması) Birçok sanatçı canlı performanslar gerçekleştirecek (Ücretsiz)

-6 Aralık Cumartesi, saat 14:00… Hayvanlar Sev Kermesi

-9 Aralık Salı, saat 20:00…. Lefkoşa Belediye Orkestrası Sonbahar Konseri(Solist Cemre Arca)

-13 Aralık Cumartesi, saat 12:30… Kukla Tiyatrosu-Piskot ve Rüzgar ile Parkta Bir Gece

-13 Aralık Cumartesi, saat 11:00-12:00 …..Robotik Kodlama Atölyesi (5-7 Yaş)



Devam Edenler

Rüstem Bahçe….Sümer Erek’in Takoz / Σφήνα / Wedge enstalasyonunun üçüncü aşaması

-8 Kasım-20 Aralık…Rüstem Galeri (6 ülkeden 31 sanatçının eserleri)

Küratör: Sarvenaaz Ghafari