Rüstem Kitabevi… "1937 yılında kuruldu, 85’inci yaşını kutluyor"

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Rüstem Kitabevi’nin 2018 yılından bu yana Kültür ve Sanat Danışmanlığı’nı yapan Halil Duranay, yaptığı işten mutluluk duyduğunu söyledi, Rüstem Kitabevi hakkında bilgiler verdi.

2004 yılında Kıbrıs’a geldiğini ve akademisyen olduğunu belirten Halil Duranay, 2013 yılından beri bazı üniversitelerde öğretim görevlisi olarak çalıştığını, 2012 yılında İstanbul’da ‘Kült’ isimli bir yayınevi kurduğunu ve onun Genel Yayın Yönetmeliği’ni halen daha sürdürdüğünü, 2018 yılından beri de Rüstem Kitabevi’nin Kültür ve Sanat Danışmanlığı’nı yaptığını anlattı.

“Yaptığım işten zevk alıyorum”

Kültür-sanatı çok sevdiğini ve bu işi yapmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Halil Duranay, Rüstem Kitabevi’nin Kıbrıs’ın kültürü için büyük öneme sahip olduğunu ifade etti. Günümüzde yerelliğin çok önemli olduğuna dikkat çeken Duranay, birçok gencin Avrupa’da öğrenim gördüğü dünyayı izlediği için sanat yapmayı evrensel bir hale getirdiğini, bunun da sevindirici bir durum olduğunu söyledi.

“1937 yılından bugüne…”

Rüstem Kitabevi hakkında da bilgiler veren Halil Duranay şöyle devam etti: “Rüstem Kitabevi adanın en eski kültür kurumlarından bir tanesi 1937 yılında kuruldu, 85’inci yaşını kutluyor. 85 senedir kitap, kültür ve bunun bileşenleri olarak sanatla uğraşıyor. Burası bir kitabevi olarak kuruldu, 50’li yıllarda yayıncılık hayatına başladı, 2010’larda cafe ve restoran bileşenleri de eklendi ve burası bir kültür sanat merkezine dönüştü. Günümüzde 65 yaş üstü kişiler burayı ders kitaplarını aldıkları yer olarak hatırlar. Daha genç kuşaklar gençliğini burada geçirdiği yer olarak burayı hatırlarken, yeni kuşaklar buradaki çeşitliliği ön plana çıkarır. Burası artık yolda yürüyen insanların bir durak yeri olduğu değil de, planlayarak buraya geldiği ve burada vakit geçirdiği bir yer haline geldi.”