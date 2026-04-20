RHA plakalı araçla limanda kaçakçılık skandalı!

Serap KARAMAN

Girne Limanı gümrük sahasında yaşananlar, "devlet imkanlarının şahsi ve yasadışı işler için kullanılması" tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Limanlar Dairesi Müdürlüğü personeli ve eski UBP Lapta Belediyesi Meclis Üyesi bir şahsın resmi hizmet aracıyla gümrüksüz mal çıkarma girişiminde bulunduğu ve gümrük memurlarının müdahalesine rağmen sahadan ayrıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre şahıs, Türkiye’den gelen bir araçtan aldığı kıyafet ve otomobil parçalarını RHA plakalı hizmet aracına yükleyerek beyan yapmadan limandan çıkarmaya çalıştı. Gümrük görevlilerinin uyarılarına uymadığı, araçla sahadan ayrıldığı ve malları liman dışında bir noktaya bıraktıktan sonra görev yerine döndüğü belirtildi.

Olayın ardından Gümrük Müdürlüğü durumu polise bildirdi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kurum içinde bazı gümrük çalışanlarına ise “konuşmama” yönünde baskı yapıldığı ancak memurların şikayetlerini geri çekmediği öğrenildi.

RHA aracıyla kaçak mal taşıdı!

YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgilere göre, bugün saat 12:00 sularında Girne Limanı’nda yaşanan olayda Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Limanlar Dairesi Müdürlüğü çalışanı bir kişi, Türkiye’den gelen bir araçtan aldığı çok sayıda kıyafet ve otomobil parçasını, kullanımındaki RHA plakalı hizmet aracına yükledi. Herhangi bir gümrük beyanı yapmadan ve yasal prosedürleri izlemeden sahadan ayrılmaya çalışan şahsı, durumdan şüphelenen gümrük memurları tarafından durdurulmak istendi.

Gümrük görevlilerinin ikazlarına uymayan şahsın, RHA aracıyla gümrük sahasından kaçtığı, beraberindeki malları liman dışındaki bir noktaya indirdikten sonra dairesine geri döndüğü öğrenildi.

Mali Polis devreye girdi

Olayın hemen ardından Gümrük Müdürlüğü ve operasyonu gerçekleştiren memurlar, durumu polise bildirerek şikayetçi oldu. Olayla ilgili Mali Polis soruşturma başlattı.

Edinilen bilgilere göre, kurum içerisinde gümrük çalışanlarına "konuşmama" yönünde baskı yapıldığı ancak memurların ve müdürlüğün şikayetlerini geri çekmediği, Mali Polis'in de olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattığı öğrenildi.

Siyasi bağlantılar dikkat çekiyor

Söz konusu şahsın, geçmişteki siyasi ve bürokratik görevleri ise dikkat çekiyor.

2018-2022 döneminde UBP Lapta Belediyesi Meclis Üyesi olduğu, Başbakan Ünal Üstel’e yakınlığıyla bilindiği, aynı zamanda Ersin Tatar’ın Maliye Bakanlığı döneminde şoförlüğünü yaptığı da öğrenildi.

Halen Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Limanlar Dairesi Müdürlüğü personeli olarak görev yapan şahsın, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’ya da yakın bir isim olduğu biliniyor.