“Raskolnikov” İskele’de tiyatroseverlerle buluşuyor

Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nun sahneye koyduğu “Raskolnikov” oyunu, İskele Belediyesi’nin düzenlediği 4. Tiyatro Günleri kapsamında izleyiciyle buluşacak.

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre oyun, 25 Nisan Cumartesi günü saat 20.00’de İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

Ücretsiz izlenebilecek oyun için rezervasyon yaptırmak isteyenler 0533 866 51 62 numaralı telefonu arayabilecek.

Oyunun konusu…

Fyodor Dostoyevski’nin eserinden esinlenerek sahneye taşınan “Raskolnikov”, izleyiciyi psikolojik gerilimin derinliklerine götürüyor.

Oyunda, kendisini Raskolnikov sanan bir gencin hikâyesi anlatılıyor. İç dünyasında hesaplaşmalar yaşayan karakter, kaderin yön verdiği bir intikam planını hayata geçirmek için tiyatro sahnesini seçiyor. Ancak bu kez hedefinde yaşlı bir tefeci yerine zengin, genç ve dikkat çekici bir kadın bulunuyor.

Gerilim ve psikolojik çözümlemeleriyle öne çıkan oyun, izleyicilere hem sahnede hem de kendi iç dünyalarında derin bir yolculuk vaat ediyor.