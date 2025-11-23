Rafet El Roman’dan unutulmaz konser

Türk pop müziğinin sevilen ismi Rafet El Roman, 22 Kasım Cumartesi gecesi Merit Park Hotel Letafet sahnesinde unutulmaz bir konsere imza attı. Ünlü sanatçı, ilk kez çıktığı bu sahnede yıllara meydan okuyan şarkılarını sevenleri için seslendirdi.

Konserine “ Yalancı Şahidim ” ile başlayan Rafet El Roman, uzun yıllardır dillerden düşmeyen “Kalbine Sürgün”, “Yalnızlık”, “Direniyorum”, “Affet Beni”, ve “Bana Sevda Demeyi Öğrettin” gibi sevilen parçalarını seslendirdi.

Repertuarında Barış Manço, Ferdi Tayfur, İbrahim Tatlıses gibi usta sanatçıların parçalarına da yer verdi.

Sanatçının yorumuyla farklı bir ivme kazanan şarkılar, dinleyenlerinden büyük beğeni topladı.

Gece boyunca şarkılarına eşlik eden sevenleri, sanatçının yorumladığı her parçada Letafet sahnesinin enerjisini daha da yükseltti.

Konserin finalinde ayakta alkışlanan Rafet El Roman, Letafet sahnesinde olmanın heyecanını paylaştı ve misafirlerine gösterdikleri ilgi için teşekkür etti.