“Projenin taahhüt edilen sürede bitmemesi durumunda ne olacağını yazmadılar”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Meclis kürsüsünden Fiber Optik Protokolü’ne ilişkin yapılan eleştirilere yanıt verdi.

Bakan Arıklı, söz konusu protokolde taahhüt edilen sürede projenin bitmemesi durumunda ne olacağının yazmadığını kabullendi; “Maalesef, protokolü hazırlayan Başbakanlık’taki bürokrat arkadaşlarımız hukukçu olmadıkları için bunun cevabını yazmamışlar.” dedi.

“Bu protokol Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na gelseydi hukuki olarak birçok sıkıntıyı önceden önleyebilecek şekilde kaleme alabilirdik.” diyen Arıklı, ek protokolle bu sıkıntıyı düzeltme imkanlarının olduğunu söyledi.

Arıklı, protokolde ucu açık, yanlış anlaşılabilecek ve tarafların pozisyonlarını farklı değerlendirebilecek herhangi bir durum ortaya çıkması durumunda ek protokol imzalanabileceğine dair bir madde bulunduğunu belirtti.

Eleştirileri de dikkate alarak ek protokoller yapılabileceğini, Fiber Optik Protokolü, ucu açık ve tartışılmaz bir protokol olmadığını dile getiren Arıklı, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Maliyetlerle ilgili uzun zaman çalıştık. Evden eve fiber projesini gerçekleştirmek için yola çıktığımızda da ilk olarak maliyetler konusu üzerinde durduk. Türk Telekom’un yapacağı yatırımın miktarı 82 milyon 195 bin 477 dolardır. Yani omurgaya yapılacak bütün yatırımları Türk Telekom kendisi yapacak. Bizim bunu yapabilecek durumumuz yoktu.

KKTC vatandaşlarını küçümsediğime yönelik açıklamalar yapıldı. Ben ifadelerimde bunu kastetmedim. Benim kastettiğim Türk Telekom’un 26-27 milyon dolar yatırım kapasitesi olmamasıydı. Bunun için yapamayız dedim.”

CTP Milletvekili Sami Özuslu Arıklı’ya “Neden ihaleye çıkmadınız?” sorusunu yöneltti. Arıklı ise Hükümet bu yönde karar üretti. Anayasaya ’ya aykırı bir durum varsa mahkeme yolu açıktır.” diye konuştu.