Prof. Dr. Çavuşoğlu'na N - 82 engeli!

Akademisyen ve araştırmacı, Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu, N - 82 tahdit kodu gerekçe gösterilerek Türkiye'ye alınmadı.

Söz konusu gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Mahmut Anayasa, Çavuşoğlu'nun Antalya'ya girişi sırasında engellendiğini ve "Milli güvenlik aleyhine faaliyet yürüten yabancılara" yönelik kullanılan N-82 tahdit koduyla karşılaştığını, deport edilmek üzere bekletildiğini ifade etti.

N-82, ‘Milli güvenlik aleyhine faaliyette bulunan veya bulunduğu şüphesi olan’ yabancı uyruklulara Türkiye’ye girişte ön izin alma zorunluluğu getiriyor.

Ancak uygulamada bu izin talepleri genellikle reddedildiğinden dolayı, aslında fiili bir giriş yasağı işlevi görüyor.

Bugüne kadar en az 15 Kıbrıslı Türk'ü , N-82 veya G-87 tahdit kodlarıyla Türkiye'ye alınmadığı biliniyor.

Türkiye'ye alınmadığını kamuoyuna duyuran yurttaşlar şöyle:

Özay Hüseyin Kurtdere – 2020 (G-82)

Ali Bizden – 2021 (G-82)

Ahmet Cavit An – 2021 (G-82)

Ali Kişmir – 2021 (G-82)

Okan Dağlı – 2022 (G-82)

Can Sözer – 2022 (G-82)

Abdullah Korkmazhan – 2022 (G-82)

Aysu Basri Akter – 2022 (N-82)

Münür Rahvancıoğlu – 2022 (N-82)

Başaran Düzgün – 2022 (N-82)

Hasan Küdenler – 2023 (N-82)

Ulaş Barış – 2023 (N-82)

Koral Aşam – 2023 (N-82)

Evrim Hınçal – 2024 (N-82)

Mertkan Hamit – 2025 (N-82)