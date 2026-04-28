“Polise teslim oldu, bilmeden yaptığını söyledi”

Lefkoşa’da sahte kira sözleşmesi düzenleyip tedavüle sürdükleri gerekçesiyle tutuklanan G.M. ve N.H.’nin mahkemeye çıkarıldı. Polis, zanlıların Ortaköy’deki bir adresi kiralamış gibi göstererek sahte belgeyle oturma izni aldığını aktarırken, mahkeme zanlıları yurt dışına çıkış yasağı, 15’er bin TL nakit teminat ve 800 bin TL kefalet şartıyla serbest bıraktı.

“Sahte kira sözleşmesi, Gelir ve Vergi Dairesi’nde tedavüle sürüldü”

Lefkoşa'da meydana gelen "sahte resmi belge düzenleme ve sahtelenmiş resmi belgeyi tedavüle sürmek" suçlarından tutuklanan G.M. ve N.H. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Yılmaz Sevdalı olguları aktardı. Polis, Lefkoşa'da sakin Y.G.’nin B.Ç.’nin aracılığıyla Girne’de sakin M.M.G.A.G.Z.H.’nin oturma izni almaları için kiracısı olmadığı halde kirası gibi göstererek, Ortaköy adresindeki ikametgahını kiralamış gibi gösterdiğini söyledi.

Polis, hazırlanan sahte kira sözleşmesinin Lefkoşa Gelir ve Vergi Dairesi’nde tedavüle sürüldüğünü belirtti. Polis, mesele kapsamında tespit edilen G.M.’nin 27 Nisan 2026 tarihinde Lefkoşa Adli Şube’ye gelerek, teslim olduğunu, gönüllü ifadesinde kendisinin çalışma izinli olduğunu ve eşi N.H.’nin

Kıbrıs’ın kuzeyine gelip oturma izni alabilmesi için bilmeden böyle bir şey yaptığını söylediğini aktardı. Polis, zanlıların tutuklandığını, N.H.’nin sahtelenen sözleşme ile Ortaköy adresindeki ikametgahta ikamet ettiğini gösteren ikametgâh belgesi ile oturma izni aldığının öğrenildiğini kaydetti. Polis, soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan 4 zanlının teminata bağlandığını hatırlattı. Polis, zanlıların 5 yaşlarında bir çocukları olduğunu, ülkede yasal statüleri bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Yargıç şevket Gazi, zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına, 15’er bin TL nakit teminat yatırmalarına ve bir kefilin 800 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.