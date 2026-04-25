Piyano, çocukların hayallerine ses oldu

Mağusa’daki Gazi-Canbulat İlkokulu’na yapılan piyano desteği, öğrencilerin müzikle buluşmasına ve yüzlerinde unutulmaz bir mutluluk oluşmasına vesile oldu.

Mağusa’nın köklü okullarından Gazi-Canbulat İlkokulu yönetiminin, öğrencilerin sanat gelişimine katkı sağlamak amacıyla yaptığı yardım çağrısı karşılık buldu. Okulun müzik dersleri kapsamında oluşturmak istediği koro ve orkestra için ihtiyaç duyulan elektronik piyano, Reyhan Bilgeer'in, Nicosia Great Inn Lions Kulübünden yazdığı dilekçe sayesinde desteğe dönüştü ve temin edilerek okula ulaştırıldı.

Yaklaşık 180 öğrencisi bulunan ve Mağusa Suriçi’nin tarihi dokusu içerisinde yer alan okulda, yeni piyano ile birlikte müzik odasının daha çağdaş bir yapıya kavuşması hedefleniyor. Aynı zamanda müziğe ilgi duyan ve yetenekli öğrencilerin enstrümanlara erişiminin artırılması amaçlanıyor.

Yaklaşık 10 gün önce teslim edilen piyano, 23 Nisan törenlerinde öğrencilerin seslendirdiği şarkılarla hayat buldu. Çocuklar, piyano eşliğinde söyledikleri eserlerle sanatın ve müziğin coşkusunu yaşarken, 24 Nisan’da ise öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları dinletiyle izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

Yapılan katkının öğrencilerin hayatında önemli bir fark yarattığı gözlemlenirken, çocuklar da bu desteğe teşekkür etmek amacıyla parmak izleriyle hazırladıkları bir resmi kulübe armağan etti. Okuldaki öğrencilerin mutluluğu, yapılan yardımın ne kadar anlamlı bir yere ulaştığını bir kez daha ortaya koydu.