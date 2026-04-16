Piyanist Alpan, cumartesi akşamı Bellapais’te resital verecek

Kıbrıslıtürk Piyanist Esra Poyrazoğlu Alpan, Bellapais İlkbahar Müzik Festivali kapsamında cumartesi akşamı resital verecek.

Yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği'nin Turizm ve Kültür Bakanlığı, Deniz Plaza, Bellapais Gardens ve Kybele katkılarıyla bu yıl 21’incisini gerçekleştirdiği Bellapais İlkbahar Müzik Festivali, KKTCDOB katkılarıyla sunulacak Alpan’ın piyano resitali ile devam edecek.

Bellapais Manastırı'nda saat 20.00'de yer alacak resitalde, Alpan; Handel, Beethoven ve Chopin'in yapıtlarını yorumlayacak.

600 TL olarak satışa sunulan konser biletleri; Lefkoşa ve Girne Deniz Plaza, Bellapais Bilet Ofisi, konser girişi veya online olarak Gişekibris.com ve Kibrisbiletcim.com üzerinden temin edilebilecek.

Festival, 25 Nisan Cumartesi günü Ali Hoca’nın “Kuzey Kıbrıs’ta 25 Gizemli Tarihi Yer” başlıklı Op.76 Piyano için Fantezi Suiti’nin Kıbrıs Prömiyeri ile devam edecek.