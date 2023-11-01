“Pile’deki iş makineleri bölgeyi derhal terk etmeli”

Daha sonra Dışişleri Bakanlığı görevine atanan Tahsin Ertuğruloğlu basına açıklamalarda bulundu.

Ertuğruloğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

“BM bizimle hiçbir şekilde mutabakata varmadığı şekilde bölgede parselleme çalışmalarına başlanmıştır. Hem de bizim yol projesine başladığımız günlerde. Bizim onayımızın olmadığı şekilde iş makineleri, yol güzergahını geçireceğimiz noktada çalışmaya devam ediyorlar. Bu, BM’nin sözde barışı korumak adına burada görevlendirilen misyonunun, aslında bu yaptıklarıyla barışı tehdit eden bir ortam yaratmakta olduğunu söyleyebiliriz. Bunu da adeta inadına yapıyorlar. Makineleri bir an önce bölgeyi terk etmeleri gerektiğiniz vurguluyoruz.”

“Bunu ilk kez öğrendik, AB, ara bölgeyi Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yönetimi altına koymuş”

“Ağustos ayında birbirimize farklı öneriler sunduk 25 Ağustos’ta Colin Stewart, Yeşil Hat tüzüğü kapsamında farklı adımlar atılması gerektiğini söyledi. Bu bize garip geldi. Ara bölge, Rum kontrolünde değil. Adı üstünde ara bölge. Ne gereği var dedi, ne alakası var dedi, biz bu yolu ticari mal veya insan ticareti için yapmıyoruz dedik. Bu noktada öğrendik ki Yeşil Hat Tüzüğü gündeme geldiğinde fark ettik ki AB meğer tüm ara bölgeyi Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin yönetimi altına koymuşlar. Biz bunu yeni öğrendik. Ne biz ne de Türkiye makamları bunu biliyordu.”

"Yol yapımının sekteye uğramaması için yorum yapmaktan kaçındık"

"Colin Stewart, bizimle varacağı uzlaşının güneyin onayına tabi olmadığını söylemesine karşın, güney ile eş zamanlı görüşmeler yaptığını ve uzlaşı için görüşmelerin sürdüğünü söyledi. İşte hata burada başladı. Uzun süren görüşme süreci başladı bakanlık ve BM heyeti arasında. Bu mutabakatın temel özelliği 16 Ağustos'a dönüş olacaktı. Tek fark, yol yapılacak olmasıydı. Ama güneyin gerçek dışı yaydığı haberler, buradaki bazı gazetelerde, sanki Dışişleri Bakanlığı ve hükümetin onayı varmış gibi bilgiler yayıldı.. Bunların doğruyla ilgisi yok. Sanki biz onayı, güneyin tek taraflı projesine ve yola birlikte vermişiz gibi gösterdiler. Günlerce itiraz ettik. KKTC içerisinden sorgulandık. Yorum yapmaktan kaçındık yol yapımının sekteye uğramaması için. Bugün bu toplantıyı gerçekleştirdiğimiz dakikaya kadar güneyin, tüm taleplerimize rağmen çalışmalarına devam ediyor."

"BM'nin bu tavrı KKTC'ye BM ile olan ilişkilerini masaya yatırma hakkını doğurmaktadır"

"Kıbrıslı Türkleri dışlayan BM'nin, bizim onayımızın olmadığı ve yol projemiz devam etmezken parselasyon çalışmalarına izin verip durduramasını sorgulama hakkımız var. BM'nin bu kadar basit bir konuda bile, bu kadar adaletsiz hareket etmesi, KKTC'ye BM ile olan ilişkilerini masaya yatirma hakkını doğurmaktadır."