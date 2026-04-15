Pile’de gerilim: BM’den “sakinlik ve itidal” çağrısı

Pile’de ara bölgede çitler nedeniyle gerginlik yaşandı.

Yaşanan gerginlik sonrası BM Barış gücü bölgeye ek güç ve araç konuşlandırdı, hem BM hem de Kıbrıs Türk polisi sahada karşılıklı olarak varlık gösterdi.

Cyprus Mail’in haberine göre, BM durumu yakından izliyor, devriyelerini artırdı ve taraflara “sakinlik ve itidal” çağrısı yaptı.

Aynı haberde, yaşanan gerilim nedeniyle hayvancılık faaliyetlerinin de aksadığı, veteriner ekiplerin güvenlik gerekçesiyle bölgeye giremediği ve bu durumun hayvan sağlığı açısından risk yarattığı aktarıldı.

Kıbrıs Haber Ajansı’na (KYPE) göre, bölgede hem BM Barış Gücü’ne ait araçlar hem de Kuzey Kıbrıs’tan polis araçları konuşlu bulunuyor. Gerginliğin kontrol altına alınması ve daha fazla tırmanmanın önlenmesi amacıyla BM’nin bölgedeki personel ve devriye sayısını artırdığı belirtildi.

Uluslararası kaynaklar ise son günlerde yaşanan gelişmelerin ardından Türk tarafının bölgeye askeri unsurlar sevk ettiğini, bunun da BM ile karşı karşıya gelinmesine yol açtığını aktardı. Aynı zamanda İngiliz üslerine bağlı unsurların da bölgede hareketlilik gösterdiği ifade edildi. Haberlere göre, yaşanan gelişmelerin daha geniş bir planın parçası olabileceği ve sahada fiili durum yaratılmasının hedeflendiği yönünde değerlendirmeler de bulunuyor.