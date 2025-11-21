PGM I. Yardımcısı Gökay KARAGİL oldu

Polis Genel Müdür I. Yardımcısı Mevkiine İskele Polis Müdürü Gökay KARAGİL atandı.

ATAMA KARARNAMESİ:

51/1984 sayılı Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) Yasası'nın 69'uncu Maddesi ve 70'inci maddesi kapsamında, İskele Polis Müdürü (3'üncü Derece) olarak görev yapan Gökay KARAGİL'in ileride herhangi bir sebep gösterilmeden görevinden alınması koşuluyla 24 Kasım 2025 tarihinden itibaren Polis Genel Müdür I'inci Yardımcısı olarak atanmasına karar verilmiştir.