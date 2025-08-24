Başbakan Ünal Üstel'e yakınlığıyla bilinen UBP Girne Kadın Kolları Başkanı Fatma Ünal 'Juju'nun asistanı, aynı zamanda UBP Çatalköy Kadın Kolları Başkanı Kıbriye Güneş Kaya, UBP'lilerin bulunduğu WhatsApp gruplarına dikkat çeken bir açıklama gönderdi.

Söz konusu yazıda, "Partiyi eleştiren kim varsa, ekran görüntüsü alıp gönderin" çağrısı yer aldı.

Seçim yasaklarının bitmesine saatler kala dün akşam yayımlanan son Resmi Gazete'deki kararlarda, partiden taleplerini göremeyen UBP'liler, partiden istifa edeceklerini belirten eleştirel açıklamalar yaparak sosyal medyada paylaşmaya başlamıştı.

UBP'li gruplarda dönen söz konusu duyuru şöyle:

"Değerli arkadaşlar; yönetim kurullarınızda, üyelerinizde ve bölgelerinizde partimizin aldığı kararlara olumsuz yorum yapan, partiyi eleştiren, parti imajını zedeleyen ya da itibarsızlaştıran kim varsa, bu kişilerin isimlerini ve sosyal medya hesaplarının ekran görüntüleriyle birlikte tespit edip, ilçeye Ahal Hanım'a teslim etmenizi rica ediyorum. Bu konuda titiz davranmanız önemlidir. Teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim" ifadeleri yer aldı.