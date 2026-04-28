“Paçalarından borç akan bir yapı var, torunlarımızdan çalınıyor”

CTP Milletvekili Fide Kürşat, Meclis’te yaptığı konuşmada kamu maliyesinin çöktüğünü vurguladı. Kürşat, “Borç batağına sürüklenmiş, paçalarından borç akan bir hükümet yapısı var karşımızda. Artık torunlarımızdan çalma noktasına gelen bir yapıdayız” dedi.

Hükümetten çözüm beklemediklerini ifade eden Kürşat, “Bu saatten sonra hükümetin bir şey yapmasını beklemiyoruz. Artık bir durulmalarını bekliyoruz” diye konuştu. Ekonomide üretim ve gelir yaratmaya yönelik bir vizyon olmadığını kaydeden Kürşat, hayat pahalılığının kontrolsüz şekilde arttığını, halkın fakirleştiğini, esnafın zor durumda olduğunu ve turizm ile sanayi sektörlerinin sıkıntı yaşadığını söyledi.

Girdi maliyetlerinin yükseldiğine dikkat çeken Kürşat, “1 kilo domatesin bile 250 TL’ye vardığını görebiliyoruz” ifadelerini kullandı. Kayıt dışı ekonominin büyüklüğüne de işaret eden Kürşat, uzmanlara göre bu oranın yüzde 70 civarında olduğunu belirtti.

Vergi sistemini de eleştiren Kürşat, “Vergi sistemi zaten adaletsizdi. Az kazananla çok kazananın aynı yükü taşıdığını görüyoruz” dedi.