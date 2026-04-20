Öztürkler, koltuğunu Şht. Yalçın İlkokulu öğrencisi Rana Dalay'a devretti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Şht. Yalçın İlkokulu öğrenci ve öğretmenlerini kabul ederek, makamını temsili olarak 5. sınıf öğrencisi Rana Dalay’a devretti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Şht. Yalçın İlkokulu Müdürü Gönül Özalp başkanlığındaki 15 kişilik öğrenci heyeti, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler’i makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Yasalar, Kararlar ve Tutanaklar Müdürü Pembe İnanç Unan Ersöz de hazır bulundu.

Şht. Yalçın İlkokulu öğrencisi Raya Dalay okul adına, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler’e çiçek takdim etti.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler çocukların 23 Nisan’ını kutladı, onlarla sohbet etti. Ziyarette, daha sonra Meclis Başkanı Ziya Öztürkler makamını temsili olarak, Şht. Yalçın İlkokulu öğrencisi Rana Dalay’a devretti. Etkinlik, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler’in çocuklarla anı fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.