“Özlü her türlü toplantıya hazırız”

Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs konusunda özlü müzakerelerin başlamasına götürecek, iki toplum lideri veya garantörlerin de katılımıyla toplamayı arzu edeceği her türlü toplantıya Kıbrıs Cumhuriyeti’nin katılmaya hazır olduğunu bildirdi.

Acheritou köyünün yerel yetkilileri tarafından pazar günü düzenlenen bir etkinliğe katıldıktan sonra basına konuşan Christodoulides, Türkiye’nin Avrupa Birliği (BM) Daimi Yapısal İşbirliği PESCO’ya katılmasının, vize muafiyet ayrıca diğer başka isteklerinin, Avrupa Birliği’nin Ankara ile ilgili arzuladığı ilerlemenin olumlu gündeminde yer aldığını belirtti.



Türkiye’nin tutumuna bağlı tüm konulardaki her türlü olumlu gelişmeye işaret eden Dışişleri Bakanı, bu konuların Kıbrıs Cumhuriyeti dâhil tüm üyelerin uzlaşısını ve olumlu oyunu gerektirdiğini hatırlattı.



Christodoulides, Türkiye’nin PESCO’ya katılımının, Afganistan’daki son gelişmeler ve ona bağlı her türlü olumlu değerlendirmenin bu ülke için stratejik bir hedef olduğuna işaret etti.



Nikos Christodoulides, Türkiye’nin AB-Türkiye ilişkilerinde ilerleme istemesi, Kıbrıs’la ilgili gereklilikleri yerine getirmesi durumunda, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin konuyu incelemeye hazır olduğunu söyledi; bunlar üzerinde görüş birliği sağlanmış çerçeve esasında Kıbrıs sorununa katkı bakımından Avrupa Birliği’ne yönelik en önemli yükümlülükler olduğunun altını çizdi.



BM Genel Sekreteri’nin Temsilcisi Jane Hall Lute’ün Kıbrıs’a beklenip beklenmediği sorusunu yanıtlayan Christodoulides, Afganistan’daki gelişmeleri dikkate almak gerektiğini ifade etti ve ABD Başkanı’nın önceki gün yaptığı uluslararası camianın şimdi Afganistan’la ilgili sorunları olduğunu ispatlayan açıklamalarına değindi.



Kıbrıslı Rum Dışişleri Bakanı, Genel Sekreter’in New York’ta iki liderle baş başa veya garantör güçlerin katılımıyla görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin bir başka soruya yanıtında, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Genel Sekreter’e bir toplantı gerektiği ve bunun müzakerelerin başlaması için olumlu sonuçlara yol açmasını umduğu mesajını ilettiğini belirtti.