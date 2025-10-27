Özkunt: “Halka rağmen yapılan icraatların bedeli ağırdır"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Nevzat Özkunt, halka rağmen icraatlar yapıldığını ve bunların bedelinin ağır olduğunu söyledi.

Özkunt, Cumhuriyet Meclisi’nin gündeminde bulunan ancak bugünkü gündemden çıkarılan “Gazimağusa İlahiyat Koleji Yapım Projesi Protokolü’ne ilişkin açıklama yaptı.

Toplumun taleplerine kulak verilmesi gerektiğini belirten Özkunt, hükümete tasarıyı Meclis’ten çekmesi için çağrı yaptı ve "Aksi takdirde 3-5 ay sonra halktan ağır bir tokat daha gelecek" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının iyi okunması gerektiğini ifade eden Özkunt, üç partinin toplam oy oranının yüzde 52’den yüzde 35’e gerilemesinin ciddi bir mesaj olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 63’lük çoğunluğun laik yaşam biçimine ve eğitim sistemine sahip çıktığını savunan Özkunt, buna rağmen hükümetin "siyasal İslam"a alan açtığını ifade etti.