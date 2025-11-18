Özker Özgür’ün hayat hikayesini anlatan kitabın Yunanca baskısının ilk sunumu 26 Kasım’da yapılacak
Kıbrıslı Türk siyasetçi Özker Özgür’ün hayat hikayesini anlatan “Kıbrıstürk Solu’nun Mücadele Adamı-Öğretmeni” adlı kitabın Yunanca baskısının sunumu 26 Kasım Çarşamba günü yapılacak.
AKEL Merkez Komitesi tarafından gerçekleştirilecek sunum Güney Lefkoşa’daki Kasteliotissa Salonu’nda yer alacak ve saat 19.00'da başlayacak.
AKEL'den verilen bilgiye göre, etkinlikte, AKEL Merkez Komitesi Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, Kitabın Yazarı Dr. Abdullah Korkmazhan, Akademisyen Dr. Nikos Muduros ve Özker Özgür’ün kızı Dr. Münevver Özgür Özersay konuşma yapacak.
Kitabın Yunanca baskısı Özgür’ün hayatını kaybetmesinin 20’nci yılında “Almyra” yayınları tarafından yayımlandı.
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanlığı, Bakanlık ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Özker Özgür, Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) kurucularındandı.