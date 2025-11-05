Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı

CHP lideri Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in başsavcı görevi yaparken Lüksemburg'daki ETİ Maden'e yönetim kurulu üyesi olarak atandığını ve buradan maaş aldığını iddia etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ümraniye’de düzenlenen Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitinginde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili iddialarda bulundu.

Hakimler ve Savcılar Kanunu uyarınca "Savcıların resmi ya da özel başka hiçbir görev alamayacaklarını ve gelir getirici faaliyette bulunamayacaklarını" hatırlatan Özel, Akın Gürlek'in "Resmi ya da özel savcılık dışında bir görev aldın mı, bir yerden gelir elde ettin mi?" sorusuna yanıt vermediğini belirterek iddialarını kamuoyuna açıkladı.

Özel, "Sorumuzun cevabını verelim, sonra son kısma geçelim. Şimdi Başsavcılık oldukça iyi maaş alınan bir yer. (…) Ama bir bakıyorsunuz 2 Ekim 2024’te bu göreve atanıyor, ardından 29 Kasım 2024’te Eti Maden Şirketi’nin Lüksemburg'daki Eti Maden Anonim Şirketi’ne Akın Gürlek Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanıyor. Kendi beyanına göre dil bilmez. Yabancı dil bildiğinin belgesi yok. Şirketin kararları Fransızca yazılıyor. Ne Fransızca biliyor, ne yeterli İngilizce biliyor. Kendisi dışındaki tüm yönetim kurulu üyeleri tam işe uygun, liyakatlı atanmış isimler. Tek başına bu burada" ifadelerini kullandı.

"Dokuz ay boyunca maaş aldı"

Belgeleri basına yolladığını belirten Özel, "29 Temmuz 2025 tarihinde buradaki diğer yönetim kurulu üyelerinin isimleri belli. Ardından 29 Kasım 2024’te atanıyor, dokuz ay boyunca Ekrem Başkan’ı tutukladığı günün de içinde olduğu dokuz ay boyunca buralardan maaşları alıyor. Ne zaman ki Özgür Özel 2 Ağustos günü çıkıp da dedim ya, ‘Hollanda, Lüksemburg taraflarında neler olduğunu biliyorum.’ Apar topar 6 Ağustos 2025 günü Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılıyor. Soruyorum, soruyorum HSK’ya, soruyorum Adalet Bakanı’na, soruyorum Sayın Cumhurbaşkanı'na. Bir başsavcı başka görev alamaz derken, Eti Maden’in Lüksemburg'daki şirketinden buna maaş bağlandığını biliyor musunuz? Bilmiyor musunuz? Biliyorsanız nasıl görevde tutuyorsunuz? Bilmiyorsanız şimdi bundan sonra ne yapacaksınız?" sorularını yöneltti.