Sendikalar ile basın örgütleri, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin gündeme getirdiği hayat pahalılığı (HP) yasa tasarısına ve gazetecilere yönelik siber saldırılara tepki göstermek amacıyla Başbakanlık önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Tüm itirazlara rağmen Meclis alt komitesine geri çekilmeyen yasa tasarısına karşı yapılan eylemde, aynı zamanda basın emekçilerine yönelik baskılara dikkat çekildi.

Eylemde dikkat çeken bir dayanışma örneği sergilendi. Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı’nın ardından sendika temsilcileri kameraların arkasına geçerken, Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir ile Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) Başkanı Efdal Keser açıklamalarını diğer basın emekçileriyle birlikte kameralar karşısında yaptı. Basın mensupları, hep birlikte “özgür basın susturulamaz” sloganları attı.

TÜRK-SEN Genel Başkanı Arslan Bıçaklı:

“Bu mücadele halkın zaferidir”

TÜRK-SEN Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, ülkesi için sorumluluk hisseden insanların memleketine sahip çıktığını vurgulayarak, yürütülen mücadelenin ortada olduğunu ifade etti. Hayat pahalılığı yasa tasarısı Meclis’te görüşüldüğü sürece eylem ve grevlere devam edeceklerini en başından beri dile getirdiklerini hatırlatan Bıçaklı, bu kararlılığı sahada da gösterdiklerine dikkat çekti.

Yasa tasarısının komiteye geri çekilmesinin en büyük beklentileri olduğunu belirten Bıçaklı, bu yönde duyumlar aldıklarını ifade etti. Sürecin yakından takip edildiğini söyleyen Bıçaklı, gelinen noktanın küçümsenmeyecek bir aşama olduğuna vurgu yaparak bunun hem sendika üyelerinin hem de halkın ortak başarısı olduğunu dile getirdi.

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir:

“Gazeteciler hiçbir gücün karşısında eğilmez”

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir ise konuşmasında basın emekçilerinin halkın haber alma hakkını yerine getirdiğine dikkat çekerek, sendika başkanları ve temsilcilerine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Bu mücadelenin yalnızca gazetecilerin değil, ifade özgürlüğünün korunması meselesi olduğunu vurgulayan Kişmir, en çok korkulan şeyin gazetecilerin ortaya koyduğu haberler olduğunu söyledi.

“Bizler sadece anne babamızın elini öpmek için eğiliriz” diyen Kişmir, gazetecilerin hiçbir gücün karşısında eğilmeyeceğinin altını çizdi. Ceza (Değişiklik) ve Bilişim Suçları (Değişiklik) yasa tasarılarıyla ifade özgürlüğünün kısıtlanmaya çalışıldığına dikkat çeken Kişmir, karşı karşıya kalınan siber saldırılar karşısında da korkmadıklarını vurguladı.

Kişmir ayrıca, polis şiddeti, grev haberleri, yolsuzluk ve rüşvet iddiaları ile sahte diplomadan yargılanan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Kadın Kolları eski Başkanı Fatma Ünal ile ilgili haberlerin yayından kaldırıldığına dikkat çekerek, hükümetin bu saldırıları engellemesi gerektiğini ifade etti.

Gazeteciler Birliği Başkanı Efdal Keser:

“Toplumun ifade özgürlüğü tehlike altında”

KTGB Başkanı Efdal Keser de toplumun ifade özgürlüğünün ciddi bir tehdit altında olduğuna dikkat çekerek, buna karşı mücadelenin süreceğini vurguladı. Gündeme getirilen yasa tasarılarının toplumun genelini cezalandırmaya yönelik olduğunu ifade eden Keser, bu yaklaşımın kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

UBP’nin “özgür basın susturulamaz” yönündeki açıklamasını hatırlatan Keser, aynı dönemde söz konusu yasa tasarılarının gündeme getirilmesine dikkat çekti. Mücadelede sabırlı olunması gerektiğini belirten Keser, direnişin devam edeceğini ifade etti.

Keser ayrıca, siber suçlarla etkin mücadele edecek bir merkeze ihtiyaç olduğuna vurgu yaparken, YENİDÜZEN ile ilgili davanın sonuçlandığını hatırlatarak Başbakan Ünal Üstel’in gerekçeli kararı okuması gerektiğine dikkat çekti.

Ortak mesaj verildi

Başbakanlık önünde gerçekleştirilen eylem, sendikalar ile basın emekçilerinin ortak hareket etme kararlılığını ortaya koyarken, hem ekonomik düzenlemelere hem de ifade özgürlüğüne yönelik müdahalelere karşı mücadelenin süreceği mesajı verildi.