“Otostopla bindiği araçta saldırıya uğradı, canını kurtarmak için atladı”

Lefkoşa’da meydana gelen "Cinsel saldırı" suçundan tutuklanan N.İ. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Halil İbrahim Gizmen olguları aktardı. Polis, 28 Nisan 2026 tarihinde saat 21:50 raddelerinde Lefkoşa Nalbantoğlu Bulvarı üzerinde otostop çeken E.A’yı aracına alan zanlının, aracı sürdükten sonra 20 yaşındaki kıza cinsel saldırı suçunu işlediğini belirtti.

Polis, E.A’nın zanlıdan aracı durdurmasını istediğini ancak zanlının durmadığını, bunun üzerinde E.A’nın hareket halindeki araçtan atladığını, başını kaldırım taşına vurup yaralandığını belirtti. Polis, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan E.A’nın tedavi edildikten sonra taburcu edildiğini kaydetti.

Polis, zanlının aynı gün tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, alınacak ifadeler olduğunu, bir görgü tanığı bulunduğunu söyledi. Polis, kamera görüntülerinin inceleneceğini, yeni tanıkların tespit edilebileceğini belirterek, bir gün ek süre talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.