“Ortak Vizyon” kuruldu

Dokuz sivil toplum örgütü tarafından kurulan "Ortak Vizyon” salı günü basın toplantısı düzenleyecek. "Ortak Vizyon”u oluşturan örgütler, Salı günü saat 10.30’da Göçmenköy Eziç’te, vizyon metni ve bu vizyon doğrultusunda oluşturulan çalışma gruplarının detaylarını kamuoyuna duyuracak.

Ortak Vizyon'un amacının "ülkenin kronikleşen sorunlarına sürdürülebilir çözümler üretmek ve Kıbrıs Türk halkının hak ettiği yaşam standardına ulaşmak" olduğu belirtildi.

Program, 10.00 – 10.30 saatleri arasında kayıt işlemleri ile başlayacak, 10.30 – 10.45 saatleri arasında sunum yapılacak ve 10.45-12.00 saatleri arasındaki soru-cevap ve tartışma ile tamamlanacak.

“Ortak Vizyon”u oluşturan kuruluşlar alfabetik sıraya göre şu şekilde:

“Ekonomi ve Sosyal Politikalar Araştırma Merkezi (ESPA), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Barolar Birliği (KTBB), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), KKTC Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş).”