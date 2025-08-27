Ortağından habersiz, şirkete kayıtlı 6 taşınmaz malı eşi ve kızına devretti

Lefkoşa’da bir şirket direktörü olan iş insanı N.E., ortağının bilgisi olmadan şirket adına kayıtlı 6 taşınmazı eşi ve kızının üzerine devrettiği gerekçesiyle “sirkat” suçundan tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Ortağının izni olmadan şirket adına olan 6 taşınmazı eşi ve kızının adına devreden zanlı hakkındaki olguları polis memuru Doğcan Kırgeç aktardı.

Polis, zanlının 6-8 Ocak 2025 tarihleri arasında Lefkoşa’da direktörü olduğu şirket adına olan 6 taşınmaz malı ve tüm hisselerini ortağı A.M.’nin bilgisi dışında ve izni olmadan eşi ve kızı adına devrederek, şirket direktörü tarafından sirkat suçunu işlediğini söyledi.

Polis, zanlının 26 Ağustos tarihinde Lefkoşa Adli Şubeye celp edildiğini, ifadesinde taşınmaz malları kızı ve eşine devrettiğini söylediğini aktardı.

Polis, alınması gereken ifadeler ve soruşturulması gereken evraklar olduğunu belirterek, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.