“Önemli olan insanlar ölmeden işyerlerinin denetlenmesi”

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) bir işçinin Dörtyol'da inşaattan düşerek hayatını kaybetmesinde ciddi ihmaller bulunduğunu söyledi.

Arslan Bıçaklı iş cinayetiyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Dörtyol da yabancı uyruklu bir işçinin inşaatın altıncı katından düşerek hayatını kaybetmesinin büyük ihmaller sonucu olduğunu, iş güvenliği kuralları yerine getirilmeden inşaatta işçi çalıştırmanın, işverenin ve yeterince denetim yapmayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın sorumluluğunda olduğunu vurguladı.

Olay sonrası işyerinin mühürlenmesine işaret eden Bıçaklı, "İşyerini mühürlemek ustalık değildir, önemli olan insanlar ölmeden bu işyerleri denetlenmeli ve kurallara aykırı ise mühürlenmelidir" dedi.

Bıçaklı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına esas görevlerini ihmal etmemesi çağrısında bulundu.