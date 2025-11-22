“Önceliğimiz bilimi, sanatı, sporu esas alan okullar”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, Genç TV'de yayımlanan “Yağmur Çal ile Perspektif” programına konuk oldu. Maviş, gündemdeki Mağusa'ya yapılması planlanan ikinci İlahiyat Koleji projesi başta olmak üzere, ülkedeki eğitim altyapısı ve hükümetin önceliklerini eleştirdi.

Maviş, mevcut okulların kapasite sorunlarından, plansız projelere ve eğitim protokollerinin seçici uygulanmasına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

“İkinci ilahiyat koleji yükü azaltacak mı?”

Genel Sekreter Maviş, mevcut Lefkoşa İlahiyat Koleji'nde 1300 civarında öğrenci bulunduğunu belirtti. Maviş, siyasetin Karpazdaki ve Mağusadaki öğrencilerin yol güvenliğinin arkasına saklanarak, uzaktan gelen öğrenciler için bir ihtiyaç söyleminin kullandığını ifade etti. Maviş bu söylemin manipülasyon olduğunu vurguladı ve Fen Lisesi, Anadolu Lisesi ve Güzel Sanatlar Lisesi’nde de eğitim gören öğrenciler olduğunu hatırlattı.

Maviş, öğrencilerin seyahat güvenliği için evlerine yakın okullara gitmesinin önemli olduğuna dikkat çekerek, konunun bu kadar basit olmadığını vurguladı.

Maviş, “Mağusa’ya ikinci bir İlahiyat Koleji yapılması, var olan İlahiyat Koleji'nin yükünü azaltacak mı? Bence hayır, azaltmayacak.” dedi.

Nüfus artışının, yeni okul ihtiyaçları ve farklı bölgelerde alternatif okullar yaratılması ihtiyacı doğurduğunu belirten Maviş, Gazi Mağusa’da alternatif okullar yaratılmamışken, yeni okul ihtiyaçları inşa edilmemişken, tamiratlar tamamlanmamışken; tüm bunların görmezden gelinerek öğrencilerin ilahiyat temasıyla tek bir okula razı edilmesinin önünün açılacağını söyledi. Benzer bir durumun Türkiye’de de olduğunu söyleyen Maviş, farklı okul modelleri yaratılmayarak veya varolanların kapatılarak, öğrencilerin imam hatip liselerine gitmek zorunda bırakıldığını vurguladı.

“Sorunlar ilahiyat koleji açılarak çözülmeyecek”

UBP Milletvekili Sunat Atun’un “Merdiven altı kurslara mı gitsin insanlar?” çıkışına da değinen Maviş, devlet denetimi dışındaki din eğitimi sorunlarının ilk İlahiyat Koleji'nin açılmasıyla çözülmediğini vurgulayarak, Kur'an kursları veya din bilgileri eğitimlerinin butik villalarda ve apartmanlarda devlet denetimi dışında nasıl sürdüğünü ve çocukların Türkiye'deki kamplara nasıl götürüldüğünü sorguladı.

Maviş, Kıbrıs Türk gençlerinin din algılarının ailelerinden aldığını değerler eğitimi ile şekillendiğini vurgulayarak, bu noktada toplumumuz kendisine yetiyor, bir aracıya ihtiyacımız yok dedi.

Maviş, gençlerin elektronik sigara, uyuşturucu gibi tehlikelerden korunmasının ilacının ise “din bilgisi’ olduğunun iddia edilemeyeceğini vurguladı.

“İkinci kolejin inşasını bakanlık değil, vakıf yapacak”

Mağusa’ya yapılacak İlahiyat Koleji’nin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından değil, bir vakıf üzerinden inşa edileceğini belirten Maviş, projenin temelini 2023 Mali ve İktisadi Protokolü’ne dayandırdı. Protokolde, Mağusa'da 27 dönüm arazi üzerine 700 öğrenci kapasiteli bir İlahiyat Koleji'nin inşa edileceğinin yazılı olduğunu hatırlattı.

“İlahiyat Koleji’ndeki yurtların denetimi Türkiye Cumhuriyeti’nde!”

Maviş, İlahiyat Koleji'ndeki ve ülkedeki bir çok noktadaki yatılı yurtların denetiminin Türkiye Cumhuriyeti Yurtlar Kurumu'nun elinde olduğunu ve bu kurumun üzerinde hangi cemaatlerin etkisinin olduğu konusunda şüpheler bulunduğunu sözlerine ekledi.

“Öncelikler serisinde çocuklar gelmiyor”

Burak Maviş, yeni bir İlahiyat Koleji inşasının ülkenin önceliği olmadığını şu sözlerle dile getirdi:

“Okulların %18'i inşaat, %21'i de konteyner sınıf olarak dururken, hükümet olarak daha onları tamamlamamışken, Mağusa'ya yeni bir İlahiyat Koleji inşası için Meclis’te 27 vekilin el kaldırması utanmazlıktır.”

Maviş, UPB-DP-YDP Hükümeti’nin, Mali Protokol'de yer alan 26 yeni okul yapma taahhüdü başta olmak üzere, Karakol İlkokulu ve Namık Kemal Lisesi gibi mevcut projeleri tamamlamadığını ve 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerin anısına yapılacak Şampiyon Melekler Eğitim Kompleksi ile ilgili sürecin tamamlanmadığını söyleyerek, hükümeti, eğitimin altyapı, teknoloji, müfredat, bütçe ve kadro sorunlarına çözüm getirmeden, protokolün içerisinden sadece İlahiyat Koleji projesini seçip öne sürmekle eleştirerek, Mağusa'nın Fen Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Anadolu Lisesi ve hatta bir Spor Okulu gibi daha acil ihtiyaçları olduğunu açıkladı.

“İlahiyat Koleji’nin hayata geçirilmesi ayrıcalıktır”

Maviş, plansız projeler ve artan öğrenci nüfusu nedeniyle sınıf kalabalığının ülke genelinde büyük bir sorun olduğunu belirterek, ülkede ki 80 ilkokulun 27'si, ilkokul çağındaki çocukların %70'ini barındırdığını ve bu okullarda sınıf ortalamaları 26 ile 35 arasında değiştiğini kaydetti.

Maviş, çok dilli ve çok kültürlü sınıflarda öğretmenlerin çocukların yalnız akademik bilgi değil, duyusal ve sosyal problemleriyle ilgilenmeye çalıştığını aktararak, eğitimin yükünü hafifletmek ve Avrupa Birliği/OECD standartlarına düşebilmek için toplamda 10 yeni okula ihtiyaç olduğunu açıkladı. Ayrıca özel okullardaki öğrencilerin dönüşünün teşviki için ek 10 okul daha yapılması gerektiğini söyledi.

Maviş, protokoldeki 25 okulun değil de, + 1 olarak ifade edilen yeni İlahiyat Koleji’ne öncelik verilmesinin, “din ve vicdan özgürlüğünü, ekonomik ve siyasi istismar olarak kullananlara bir ayrıcalık” olarak nitelendirdi.

“Bu ülkede dindar insanlar kaybediyor, dinciler kazanıyorlar”

Maviş, İlahiyat Koleji'nde okuyan öğrencilerle toplumun bir sorunu olmadığını, ancak bu durumdan menfaat sağlayanların olduğunu belirtti.

“Bu ülkede gerçek dindar insanlar kaybediyor, dinciler kazanıyorlar. Dini, ekonomik ve siyasal bir nüfuz olarak kullanmak isteyenler kazançlı çıkıyor.”

Maviş, hükümetin öncelikler silsilesinde maalesef çocukların gelmediği eleştirisiyle sözlerini noktaladı.