CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali, Kıb-Tek’le ilgili açıklamaları nedeniyle Ünal Üstel’i sert sözlerle eleştirdi. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, kurumu görev süresince ihmal ettiğini, yolsuz ihalelerle zarara uğrattığını savunduğu Üstel’in, eleştirileri “siyasi rant” olarak nitelendirmesine tepki gösteren Şahali, “Olmuyor, yapamıyorsun” ifadelerini kullandı.

İşte Şahali’nin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım:

" "Sıkıntılardan siyasi rant elde etmeye çalışmak, toplumsal düşünce ile örtüşmez." dedi Ünal Bey.

Konu elektrik ve Kıb-Tek.

Doğrudan kendine bağlı, kendisi doğrudan sorumlu.

Kıb-Tek Ünal Bey'in elindeyken hem sürekli görevini ihmal etti, hem de çatır çatır istismar edilerek zarara uğratıldı, soyuldu, yolsuz ihalelerle bizden alıp rant çevrelerine dağıttı.

Şimdi bunları konuştuk diye, çalıyorsunuz, yönetmiyorsunuz, halkın canı yanıyor dedik diye "siyasi rant peşinde koşmuş" oluyoruz, öyle mi?

Santral almanız lazım, kurumun ihtiyaçlarını şeffaf ihalelerle karşılamanız, uygun evsaflı yakıt, yedek parça, sarf malzemesi kullanmanız ve Kıb-Tek'in işin ehli personelle halkın hizmetinde olması lazım dediğimizde sen ne demiştin Ünal Bey?

"Enerji konusunda tarih yazıyoruz" dememiş miydin?

Biz sana yapman ve asla yapmaman gerekenleri söylerken sen, marifetlerinle utanacak yerde övünmeyi, Kıb-Tek'in üstünde tepin tepin tepinmeyi tercih ettin.

Bugün yazıp çizdin ve anlayabildiğimiz kadarıyla "Hükümette olduğumuza göre takdiri de yapıcı, pozitif eleştiriyi de saygıyla karşılamak durumundayız." deyiverdin bir de.

İşte asıl bu, sıkıntıdan siyasi rant elde etme çabasıdır ve dur, hiç şaşırmadık.

Senin eserin patlayan trafolarken, bozulan santraller, kopan iletim hatları ve bakımsızlıktan çöken bir altyapıyken sen Rum'dan, sabotajdan ve seni boylayan hayali projelerden söz ederek gerçekten kaçıyor ve yine rantın peşine düşüyorsun.

Olmuyor, yapamıyorsun..."