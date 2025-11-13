Olgun: Bu olay aslında bir itibar suikastidir...

UBP Lefkoşa Kadın Kolları Başkanı Nükte Olgun görevden alınmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Olgun, dört dönem yürüttüğü başkanlık görevinden alındığını haberlerden öğrendiğini açıkladı.

Olgun söz konusu kararın bir itibar suikastı niteliğinde olduğunu belirterek, “Bu şekilde bir görevden alınma sanki de büyük usulsüz olaylara karıştığım intibası yaratmakta ve yıllardır dürüstlüğü ve çalışkanlığı ile tanınan benim adımı lekeleme girişimidir." diye konuştu.

Olgun'un açıklaması şöyle:

Kamuoyuna Duyuru:

Dört dönemdir, elimden geldiğince başarı ile yürütmüş olduğum UBP Kadın Kolları Başkanlığı’ndan alındığımı ne yazık ki! Haberlerden öğrenmiş bulunmaktayım. Bu olayı sizlere iki ana temelde açıklamayı bir borç bilirim.

1- Partimizin tüzüğünde, seçilmiş kadın kolları başkanını yine ayni şekilde seçilmiş parti meclisinin görevden alamaya yetkisi yoktur. Ancak 34. Madde gereği kendi atadıkları yönetim kurulu üyelerini görevden alabilirler. Eğer tüzüğün 76. Maddesini devreye alsalardı da burada Disiplin Kurulu devreye girer ve ne ile suçlandığımız tarafımıza bildirilir ve en doğal insan hakkı olan savunma hakkı bize sağlanırdı. Ama görevden alınma kararım bile bana bildirilmedi. Aleyhimde herhangi bir disiplin soruşturması yürütülüp yürütülmediği bilgisi de bana verilmedi. Bu tek kelime ile usulsüz bir infazdır.

2- Sevenlerime ve beni tanıyan herkese içtenlikle şunu ifade etmek isterim ki alnım açık ve dönemlerimde hiçbir usulsüz hareketim ve davranışım yoktur. Bu olay aslında bir itibar suikastidir. Bu şekilde bir görevden alınma sanki de büyük usulsüz olaylara karıştığım intibası yaratmakta ve yıllardır dürüstlüğü ve çalışkanlığı ile tanınan benim adımı lekeleme girişimidir.

Hakkımı arayacağımı kamuoyuna bildiririm.