Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), şubat ayında emekliye ayrılan öğretmenlerin yerine atama yapılmadığından öğretmen eksikliği yaşandığını belirtti.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, yazılı açıklamasında, gerekli yetkinin alınamaması nedeniyle atamaların yapılamadığını belirterek, eğitim gibi ertelenemez bir alanda yaşanan gecikmenin sorumluluğunun bakanlık ile hükümete ait olduğunu ifade etti.

Maviş, öğretmen eksikliği nedeniyle okullarda görev yapan öğretmenlerin ders yükünün arttığını, kendi görev ve sorumluluklarının ötesinde açığı kapatmaya çalıştıklarını ifade ederek, yaşanan sorunların bedelini ise öğrenciler, öğretmenler, okul yönetimleri ve velilerin ödediğini vurguladı.

Bazı çevrelerin öğretmenleri ve okul yönetimlerini hedef gösteren haberler yaptırdığını da kaydeden Maviş, bunun kabul edilemez olduğunu belirtti.

UBP-DP-YDP Hükümeti’nin eğitimi planlayamadığını söyleyen Maviş, “Böylesi bir yönetim anlayışının artık tükenmiş olduğu açıktır. Bu hükümetin miadı dolmuştur, yönetme kapasitesini kaybetmiştir, iflas etmiştir” dedi.

Maviş’in açıklaması şöyle:

Şubat ayında emekliye ayrılan öğretmenlerin yerine aylardır gerekli yetki alınamamış, atamalar gerçekleştirilememiştir. Bunun sonucunda okullar yaklaşık üç aydır öğretmensiz bırakılmıştır. Eğitim gibi ertelenemez, ihmale gelmez bir alanda yaşanan bu kabul edilemez gecikmenin sorumlusu doğrudan Eğitim Bakanlığı ve hükümettir.

Öğretmen eksikliği nedeniyle okullarda görev yapan öğretmenlerin ders yükü artmış, kendi görev ve sorumluluklarının ötesinde açığı kapatmak için gönüllü olarak çaba göstermişlerdir. Buna rağmen ortaya çıkan sorunların yükü ne Bakanlık tarafından üstlenilmiş ne de gerekli adımlar zamanında atılmıştır. Bedeli yine öğrenciler, öğretmenler, okul yönetimleri ve veliler ödemiştir.

Okul yönetimleri tüm imkansızlıklara rağmen çözüm üretmeye çalışmış, öğretmenler fedakarca bu süreci taşımaya uğraşmıştır. Ancak yaşanan sorunun gerçek sorumlusu ortadayken, bazı çevrelerin öğretmenleri ve okul yönetimlerini hedef gösteren haberler yaptırması da kabul edilemezdir.

Tüm bu karmaşanın, gerilimin ve mağduriyetin baş sorumlusu, en temel görevlerinden biri olan öğretmen istihdamını dahi zamanında yerine getiremeyen Eğitim Bakanlığıdır. Emekli olan öğretmenlerin yerine üç aydır atama yapamayan bir Bakanlık, eğitimi yönetemediğini ilan etmiş durumdadır.

Bir hükümet düşünün ki, en temel kamu hizmetlerinden biri olan eğitimi dahi planlayamıyor, okulları öğretmensiz bırakıyor, öğretmenleri daha fazla yük altında eziyor ve velilerle okul yönetimlerini karşı karşıya getiriyor. Böylesi bir yönetim anlayışının artık tükenmiş olduğu açıktır. Bu hükümetin miadı dolmuştur, yönetme kapasitesini kaybetmiştir, iflas etmiştir.