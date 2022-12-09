Öğretmenlerin Avrupa’ya gidişi engelleniyor

Ada’nın kuzeyindeki “kurmaca” yönetim Kıbrıslı Türklerin yüzlerini Avrupa Birliği’ne dönmesini istemiyor.

Bu nasıl bir körleşmedir böyle!

Bu nasıl bir akıl tutulması…

Her fenalığı bayrakla örtüyor, her iyiliğe engel oluyorlar.

Gökyüzüne karşılık kafesin içini güzelleştirmekten söz ediyorlar.



***



Avrupa Parlamentosu adanın hem kuzeyi hem de güneyinden gençleri, sanatçıları, siyasetçileri, eğitimcileri zaman zaman Brüksel’e ve Strazburg’a davet ediyor.

Parlamento ya da komisyonda sunum yapıyor insanlarımız...

Eğitim, gözlem, araştırma imkanı buluyor.

Seslerini duyuruyor.

Avrupa'yla temas kuruyorlar böylece; bir vizyon bu, görgü, iletişim, deneyim…

“Hükümet” kamu görevlilerinin bu davetlere katılmasını engelliyor.

Öğretmenler engelleniyor.

Memurlar engelleniyor.

***

Son birkaç aydır üçüncü kez bunu işitiyorum.

Öğretmenlerimize davet geliyor Avrupa Birliği’nden ve bakanlık “yok” diyor, “gidemezsiniz.”

İşte asıl “ambargo” bu!

Böyle sığ, gerici, yoz bir eğitim anlayışı olabilir mi?

İnsan haklarını, eşitliği, demokrasiyi ve evrensel değerleri eğitimin odağına almayan, eğitimcilerin kişisel gelişimini engelleyen, dünyaya açılmak yerine baskıcı bir yaklaşımla öğretmenini içe hapseden bir yaklaşımdan söz ediyoruz.

Türkiye’deki “milli” ya da “dini” kamplar dışında bir dış temas bilmiyorlar.

"Küresel Eğitim" ödülü alan Imagine projesinden çektiler öğrencilerimizi, eğitimcilerimizi, insanımızı...

Kör kütük bir kafa yapısı!

***

Kıbrıslı Türkler, Avrupa Birliği üyesidirler.

“KKTC” yurttaşlarının tümü Avrupa Birliği kimliği ve pasaportuna sahip olmak için can atmaktadır.

Kıbrıs Türk toplumu, Avrupa Birliği içinde bir gelecek arzusunu defalarca dile getirmiştir.

Buyurunuz referandum yapınız!

Avrupalı değerleri mi istiyor bu toplum yoksa AKP Türkiyesini mi sorunuz dilerseniz…

Tarikatlara, cemaatlere doğru iradesiz bir sürüklenme hali yaşıyoruz, buna öfke var, tepki var, isyan var.

***

Hep şu yalan söylenir…

“Referandumda evet dedik de ne oldu, Avrupa Birliği sözünü tutmadı…”

Yeşil Hat Tüzüğü’nün referandum sonrasında hazırlandığı özellikle görmezden gelinir.

Ulaşımdan çevreye, altyapıdan kırsal kalkınmaya, sivil toplumdan eğitime milyonlarca euro yapılan yardımlar da unutulur.

2006'dan 2021'e 623 milyon euro yardım yapıldı…

30.7 milyon euroluk eylem planı onaylandı, Aralık 2021'de...

2022’de ekonomik kalkınma, barış ve güven artırıcı çeşitli projelerin desteklenmesi için Kıbrıslı Türklere bu kez 33.4 milyon euro ayrıldı...

Üstelik tüm bunlar karşılığında ne Kurultay dağıttı Avrupa Birliği, ne Dışişleri Bakanı atadı, ne hükümet kurdu, ne hükümet bozdu.

Neyse...

Bir başka mesele bu...

***

Öğretmenlerimize Avrupa Birliği’nden yapılan bireysel davetler son derece değerlidir ve bunu engelleyenler gericidirler.

Kıbrıs’ın kuzeyinde ilhak siyasetinden gözü dönenler unutmasınlar, bu toplum Avrupa’yı örnek alıyor kendine…

Avrupa’yı…